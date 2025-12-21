Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τουλάχιστον 800 μετανάστες στην Κρήτη μέσα στο Σαββατοκύριακο
Μόνο το απόγευμα της Κυριακής σε δύο επιχειρήσεις διασώθηκαν 142 άτομα

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, οι νότιες ακτές της Κρήτης βρέθηκαν στο επίκεντρο αλλεπάλληλων επιχειρήσεων διάσωσης και αφίξεων παράνομων μεταναστών, με τον αριθμό των ατόμων που εντοπίστηκαν, διασώθηκαν ή αποβιβάστηκαν να ανέρχεται σε τουλάχιστον 800 άτομα.

Επιχείρηση διάσωσης έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Δυνάμεις της Frontex διέσωσαν 114 παράνομους μετανάστες που εντοπίστηκαν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι καλές.

Το απόγευμα της Κυριακής, εντοπίστηκε ακόμα μία λέμβος με 28 παράνομους μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή 5 ναυτικά μίλια νοτίως της Γαύδου. Τη λέμβο εντόπισε αεροσκάφος της Frontex και οι μετανάστες μεταφέρονται συνοδεία σκάφους της Frontex στο λιμάνι του Καραβέ στη Γαύδο.
