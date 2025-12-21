Πέθανε ο δημοσιογράφος Ξενοφών Ζηκίδης
ΕΛΛΑΔΑ
Ξενοφών Ζηκίδης Δημοσιογράφος Πέθανε

Πέθανε ο δημοσιογράφος Ξενοφών Ζηκίδης

Ο δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών

Πέθανε ο δημοσιογράφος Ξενοφών Ζηκίδης
Θλίψη σκόρπισε στον δημοσιογραφικό κόσμο η είδηση θανάτου του Ξενοφώντα Ζηκίδη. Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής, σε ηλικία 67 ετών.

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ
«Με αβάσταχτη θλίψη αποχαιρετάμε τον δημοσιογράφο Ξενοφώντα Ζηκίδη, έναν δικό μας άνθρωπο, εξαιρετικό συνάδελφο, συνεργάτη και φίλο, που έφυγε τα ξημερώματα της Κυριακής από τη ζωή, σε ηλικία 67 ετών.

Η συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια στην ΕΡΤ υπήρξε υποδειγματική, με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους συνεργαστήκαμε μαζί του τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση.

Ο Ξενοφών Ζηκίδης τα τελευταία χρόνια προσέφερε τις υπηρεσίες στο ΕΡΤnewsradio, ως συντάκτης, αλλά και ως παραγωγός πολιτικών εκπομπών. Διετέλεσε εκπρόσωπος των δημοσιογράφων στην ΕΣΗΕΑ.

Εργάστηκε επίσης, ως πολιτικός συντάκτης και ως αρχισυντάκτης στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ενώ είχε συνεργαστεί με αθηναϊκά, κυπριακά και ομογενειακά μέσα ενημέρωσης.

Η οικογένειας της ΕΡΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια της, στους δικούς του ανθρώπους, και σε όλους όσοι τον γνώριζαν και τον αγάπησαν.
Καλό του ταξίδι!»
