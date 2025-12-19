Εμπλοκή ελληνικών μαχητικών με δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 μεταξύ Λήμνου και Λέσβου
ΕΛΛΑΔΑ
Τουρκικές παραβιάσεις FIR Αθηνών

Εμπλοκή ελληνικών μαχητικών με δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 μεταξύ Λήμνου και Λέσβου

Κατά τη διάρκεια της ημέρας σημειώθηκαν οκτώ παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθηνών

Εμπλοκή ελληνικών μαχητικών με δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 μεταξύ Λήμνου και Λέσβου
Στην τακτική των προκλήσεων με τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου επανήλθε σήμερα, μετά από καιρό, η τουρκική πολεμική αεροπορία. 

Ένα ζεύγος οπλισμένων τουρκικών F-16 παραβίασε τον ελληνικό εναέριο χώρο μεταξύ Λήμνου και Λέσβου με αποτέλεσμα να σημειωθεί συναγερμός στην Πολεμική Αεροπορία. Άμεσα απογειώθηκαν ελληνικά μαχητικά F-16  για την αναχαίτισή τους και  ενεπλάκησαν  με τα τουρκικά μαχητικά.

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας  σημειώθηκαν οκτώ παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Οι δύο από τα τουρκικά F-16 και οι υπόλοιπες έξι από αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72.

Παράλληλα σημειώθηκαν 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Η μια από 16, δύο από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) και μία από το ATR-72

Η παράνομη δραστηριότητα της Τουρκίας σημειώθηκε στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο και όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.




