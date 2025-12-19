Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Εμπλοκή ελληνικών μαχητικών με δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 μεταξύ Λήμνου και Λέσβου
Κατά τη διάρκεια της ημέρας σημειώθηκαν οκτώ παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθηνών
Στην τακτική των προκλήσεων με τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου επανήλθε σήμερα, μετά από καιρό, η τουρκική πολεμική αεροπορία.
Ένα ζεύγος οπλισμένων τουρκικών F-16 παραβίασε τον ελληνικό εναέριο χώρο μεταξύ Λήμνου και Λέσβου με αποτέλεσμα να σημειωθεί συναγερμός στην Πολεμική Αεροπορία. Άμεσα απογειώθηκαν ελληνικά μαχητικά F-16 για την αναχαίτισή τους και ενεπλάκησαν με τα τουρκικά μαχητικά.
Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σημειώθηκαν οκτώ παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Οι δύο από τα τουρκικά F-16 και οι υπόλοιπες έξι από αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72.
Παράλληλα σημειώθηκαν 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Η μια από 16, δύο από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) και μία από το ATR-72
Η παράνομη δραστηριότητα της Τουρκίας σημειώθηκε στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο και όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
