Δεξίωση στο Ζάππειο για τα 13 χρόνια της ΕΦΣΥΝ, ποιοι έδωσαν το «παρών» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Εφημερίδα των Συντακτών ΕΦΣΥΝ Δημήτρης Μελισσανίδης

Δεξίωση στο Ζάππειο για τα 13 χρόνια της ΕΦΣΥΝ, ποιοι έδωσαν το «παρών» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Δένδια μέχρι τον Σωκράτη Φάμελλο και τους Νίκο Χαρδαλιά και Χάρη Δούκα, εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου βρέθηκαν στην εκδήλωση

Δεξίωση στο Ζάππειο για τα 13 χρόνια της ΕΦΣΥΝ, ποιοι έδωσαν το «παρών» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτογραφίες: William Faithful
57 ΣΧΟΛΙΑ
Υπό νέα ιδιοκτησία γιόρτασε η Εφημερίδα των Συντακτών τα 13 χρόνια από την κυκλοφορία της.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της εφημερίδας, συμφερόντων του Δημήτρη Μελισσανίδη, διοργάνωσε εκδήλωση στην Αίγλη Ζαππείου στην οποία παρευρέθηκαν εργαζόμενοι του Μέσου αλλά και μέλη της επιχειρηματικής και πολιτικής τάξης.

Ανάμεσά τους ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, οι υπουργοί Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας,  Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας,  ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κ.α.  

@protothema.gr

Δεξίωση στο Ζάππειο για τα 13 χρόνια της ΕΦΣΥΝ #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok

♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr


Δείτε βίντεο

Υπουργοί, βουλευτές, εκδότες και επιχειρηματίες στη γιορτή για τη νέα μέρα της «ΕφΣυν»


ΕΦΣΥΝ: Γιορτάζει τα 13 χρόνια της με δεξίωση στην Αίγλη Ζαππείου (11)

ΕΦΣΥΝ: Γιορτάζει τα 13 χρόνια της με δεξίωση στην Αίγλη Ζαππείου (10)

Ο Σωκράτης Φάμελλος κινήθηκε προς το τραπέζι που βρίσκονταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ  

ΕΦΣΥΝ: Γιορτάζει τα 13 χρόνια της με δεξίωση στην Αίγλη Ζαππείου (9)

Ο Δημήτρης Μελισσανίδης και ο Αλέξης Τσίπρας στον χώρο της εκδήλωσης

ΕΦΣΥΝ: Γιορτάζει τα 13 χρόνια της με δεξίωση στην Αίγλη Ζαππείου (8)


ΕΦΣΥΝ: Γιορτάζει τα 13 χρόνια της με δεξίωση στην Αίγλη Ζαππείου (7)

Ο Νίκος Χαρδαλιάς συνομιλεί με τον Αλέξη Τσίπρα

ΕΦΣΥΝ: Γιορτάζει τα 13 χρόνια της με δεξίωση στην Αίγλη Ζαππείου (6)

Πλήθος πολιτικών στην εκδήλωση της «Εφημερίδας των Συντακτών» στο Ζάππειο

Κλείσιμο

ΕΦΣΥΝ: Γιορτάζει τα 13 χρόνια της με δεξίωση στην Αίγλη Ζαππείου (5)

ΕΦΣΥΝ: Γιορτάζει τα 13 χρόνια της με δεξίωση στην Αίγλη Ζαππείου (4)

ΕΦΣΥΝ: Γιορτάζει τα 13 χρόνια της με δεξίωση στην Αίγλη Ζαππείου (3)

13 χρόνια ΕΦΣΥΝ (2)

13 χρόνια ΕΦΣΥΝ (1)

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών υπεγράφη και η τελική συμφωνία μεταβίβασης του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που εκδίδει την ΕΦΣΥΝ σε εταιρεία συμφερόντων  του Δημήτρη Μελισσανίδη.

«Κλείνει μια εποχή και ανοίγει μια καινούργια, με τις ίδιες αρχές, τις ίδιες αξίες, τον ίδιο προσανατολισμό. Η ΕΦ.ΣΥΝ. θα συνεχίσει το έργο της με περισσότερη δύναμη, με περισσότερες δυνατότητες, πιο ισχυρή και πάντα πιστή στο αναγνωστικό της κοινό», ανέφερε η εφημερίδα σε ανακοίνωσή της.

Δείτε φωτογραφίες

6787323
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στην εκδήλωση

Δεξίωση στο Ζάππειο για τα 13 χρόνια της ΕΦΣΥΝ, ποιοι έδωσαν το «παρών» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ψύλος και ο Κώστας Λαλιώτης
Δεξίωση στο Ζάππειο για τα 13 χρόνια της ΕΦΣΥΝ, ποιοι έδωσαν το «παρών» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Γιώργος Λιάνης και ο δημοσιογράφος Σπύρος Κτενάς, γενικός διευθυντής της Ναυτεμπορικής

Δεξίωση στο Ζάππειο για τα 13 χρόνια της ΕΦΣΥΝ, ποιοι έδωσαν το «παρών» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Νίκος Σηφουνάκης, Νίκος Χαρδαλιάς
Δεξίωση στο Ζάππειο για τα 13 χρόνια της ΕΦΣΥΝ, ποιοι έδωσαν το «παρών» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Χάρης Δούκας, Σπύρος Κτενάς, Νίκος Χαρδαλιάς
Δεξίωση στο Ζάππειο για τα 13 χρόνια της ΕΦΣΥΝ, ποιοι έδωσαν το «παρών» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Από αριστερά, ο Σπύρος Κτενάς της Ναυτεμπορικής, ο Νίκος Παππάς, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κουμπιάς, ο Προκόπης Παυλόπουλος και ο Γιώργος Λιάνης
Δεξίωση στο Ζάππειο για τα 13 χρόνια της ΕΦΣΥΝ, ποιοι έδωσαν το «παρών» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Νίκος Παππάς, Σπύρος Κτενάς, Προκόπης Παυλόπουλος

Δεξίωση στο Ζάππειο για τα 13 χρόνια της ΕΦΣΥΝ, ποιοι έδωσαν το «παρών» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης με δημοσιογράφους. Στο κέντρο η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Μαρία Αντωνιάδου
Δεξίωση στο Ζάππειο για τα 13 χρόνια της ΕΦΣΥΝ, ποιοι έδωσαν το «παρών» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Αλέξης Τσίπρας με τον βουλευτή Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύση Καλαματιανό
Δεξίωση στο Ζάππειο για τα 13 χρόνια της ΕΦΣΥΝ, ποιοι έδωσαν το «παρών» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Αλέξης Τσίπρας με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο
Δεξίωση στο Ζάππειο για τα 13 χρόνια της ΕΦΣΥΝ, ποιοι έδωσαν το «παρών» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης
Δεξίωση στο Ζάππειο για τα 13 χρόνια της ΕΦΣΥΝ, ποιοι έδωσαν το «παρών» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αλέξης Τσίπρας, Δημήτρης Μελισσανίδης, Νίκος Χαρδαλιάς
Δεξίωση στο Ζάππειο για τα 13 χρόνια της ΕΦΣΥΝ, ποιοι έδωσαν το «παρών» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Γιώργος Μελισσανίδης- Αλέξης Τσίπρας
Δεξίωση στο Ζάππειο για τα 13 χρόνια της ΕΦΣΥΝ, ποιοι έδωσαν το «παρών» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος συνομιλεί με τον Κώστα Λαλιώτη
Δεξίωση στο Ζάππειο για τα 13 χρόνια της ΕΦΣΥΝ, ποιοι έδωσαν το «παρών» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Έμυ Λιβανίου, Πέτρος Παππάς, Δημήτρης Μελισσανίδης

Δεξίωση στο Ζάππειο για τα 13 χρόνια της ΕΦΣΥΝ, ποιοι έδωσαν το «παρών» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης με τον δημοσιογράφο Σπύρο Κτενά, γενικό διευθυντή της Ναυτεμπορικής
Δεξίωση στο Ζάππειο για τα 13 χρόνια της ΕΦΣΥΝ, ποιοι έδωσαν το «παρών» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Γιάννης Ραγκούσης και Μαρίνα Κοντοτόλη
Δεξίωση στο Ζάππειο για τα 13 χρόνια της ΕΦΣΥΝ, ποιοι έδωσαν το «παρών» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής
Φωτογραφίες: William Faithful
57 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης