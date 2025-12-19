Δεξίωση στο Ζάππειο για τα 13 χρόνια της ΕΦΣΥΝ, ποιοι έδωσαν το «παρών» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Δένδια μέχρι τον Σωκράτη Φάμελλο και τους Νίκο Χαρδαλιά και Χάρη Δούκα, εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου βρέθηκαν στην εκδήλωση
Υπό νέα ιδιοκτησία γιόρτασε η Εφημερίδα των Συντακτών τα 13 χρόνια από την κυκλοφορία της.
Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της εφημερίδας, συμφερόντων του Δημήτρη Μελισσανίδη, διοργάνωσε εκδήλωση στην Αίγλη Ζαππείου στην οποία παρευρέθηκαν εργαζόμενοι του Μέσου αλλά και μέλη της επιχειρηματικής και πολιτικής τάξης.
Ανάμεσά τους ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, οι υπουργοί Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κ.α.
Υπουργοί, βουλευτές, εκδότες και επιχειρηματίες στη γιορτή για τη νέα μέρα της «ΕφΣυν»
Ο Σωκράτης Φάμελλος κινήθηκε προς το τραπέζι που βρίσκονταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
Ο Δημήτρης Μελισσανίδης και ο Αλέξης Τσίπρας στον χώρο της εκδήλωσης
Ο Νίκος Χαρδαλιάς συνομιλεί με τον Αλέξη Τσίπρα
Πλήθος πολιτικών στην εκδήλωση της «Εφημερίδας των Συντακτών» στο Ζάππειο
Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών υπεγράφη και η τελική συμφωνία μεταβίβασης του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που εκδίδει την ΕΦΣΥΝ σε εταιρεία συμφερόντων του Δημήτρη Μελισσανίδη.
«Κλείνει μια εποχή και ανοίγει μια καινούργια, με τις ίδιες αρχές, τις ίδιες αξίες, τον ίδιο προσανατολισμό. Η ΕΦ.ΣΥΝ. θα συνεχίσει το έργο της με περισσότερη δύναμη, με περισσότερες δυνατότητες, πιο ισχυρή και πάντα πιστή στο αναγνωστικό της κοινό», ανέφερε η εφημερίδα σε ανακοίνωσή της.
Δείτε φωτογραφίες
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
