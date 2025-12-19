Στο κόκκινο η κίνηση στον Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Αττική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Αττική Λεωφόρος Κηφισού Λεωφόρος Κηφισίας

Στο κόκκινο η κίνηση στον Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Αττική Οδό

Μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα στη λεωφόρο Κηφισού και στην Αττική Οδό

Στο κόκκινο η κίνηση στον Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Αττική Οδό
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ
Αυξημένη υπομονή χρειάζονται και σήμερα το απόγευμα οι οδηγοί που κινούνται στη λεωφόρο Κηφισού, καθώς παρατηρείται έντονη συμφόρηση σχεδόν σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα καθόδου, από τη Λυκόβρυση έως και το Περιστέρι.

Στο κόκκινο η κίνηση στον Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται παράλληλα στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα:

• Προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από Δημοκρατίας έως Πεντέλης.
•Προς Ελευσίνα: Άνω των 30΄ Κάντζα - Κηφισίας, 10'-15' στην έξοδο για Πειραιά, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.
• Καθυστερήσεις 10΄-15΄ από Πλακεντίας έως την έξοδο για Καρέα στην Περιφ.Υμηττού.


Κλείσιμο
Πιο κοντά στο κέντρο της Αθήνας, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στη Σταδίου, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας με κατεύθυνση προς Γουδή, καθώς και στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ύψος του Καλλιμάρμαρου.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, με αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα ανόδου έως την Αγία Βαρβάρα, αλλά και στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Νέου Ψυχικού.

Τέλος, προβλήματα παρουσιάζει και η λεωφόρος Κατεχάκη, όπου η κίνηση είναι αυξημένη στο τμήμα μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης