Στο κόκκινο η κίνηση στον Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Αττική Οδό

Μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα στη λεωφόρο Κηφισού και στην Αττική Οδό
Αυξημένη υπομονή χρειάζονται και σήμερα το απόγευμα οι οδηγοί που κινούνται στη λεωφόρο Κηφισού, καθώς παρατηρείται έντονη συμφόρηση σχεδόν σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα καθόδου, από τη Λυκόβρυση έως και το Περιστέρι.
Καθυστερήσεις καταγράφονται παράλληλα στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα:
• Προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από Δημοκρατίας έως Πεντέλης.
•Προς Ελευσίνα: Άνω των 30΄ Κάντζα - Κηφισίας, 10'-15' στην έξοδο για Πειραιά, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.
• Καθυστερήσεις 10΄-15΄ από Πλακεντίας έως την έξοδο για Καρέα στην Περιφ.Υμηττού.
Πιο κοντά στο κέντρο της Αθήνας, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στη Σταδίου, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας με κατεύθυνση προς Γουδή, καθώς και στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ύψος του Καλλιμάρμαρου.
Καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, με αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα ανόδου έως την Αγία Βαρβάρα, αλλά και στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Νέου Ψυχικού.
Τέλος, προβλήματα παρουσιάζει και η λεωφόρος Κατεχάκη, όπου η κίνηση είναι αυξημένη στο τμήμα μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας.
