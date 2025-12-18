Ληστεία στη Νίκαια: Ραντεβού μέσω social media κατέληξε σε δύο συλλήψεις
Ληστεία στη Νίκαια: Ραντεβού μέσω social media κατέληξε σε δύο συλλήψεις

Η 31χρονη έκλεισε ραντεβού με 32χρονο και του επιτέθηκε μαζί με έναν 33χρονο

Εξιχνιάστηκε ληστεία στη Νίκαια που έγινε κατά τη διάρκεια ραντεβού που κλείστηκε μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν μία 31χρονη και έναν 33χρονο και εις βάρος τους σχημάτισαν δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, μετά από συνομιλία σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ 32χρονου και της 31χρονης κατηγορούμενης, προγραμματίστηκε ραντεβού το βράδυ της 30ης Νοεμβρίου στη Νίκαια.

Κατά τη διάρκεια του ραντεβού, η 31χρονη ζήτησε από τον 32χρονο το κινητό του τηλέφωνο για να τηλεφωνήσει και τότε εμφανίστηκε ο 33χρονος ο οποίος άρπαξε το κινητό και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο. Στη συνέχεια οι δύο κατηγορούμενοι επιχείρησαν να του αφαιρέσουν και τσαντάκι.

Ο 32χρονος διέφυγε τρέχοντας και πήγε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας - Αγ. Ιωαν. Ρέντη όπου κατήγγειλε το περιστατικό.

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους δύο δράστες και τους συνέλαβαν. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της έρευνας που έγινε στο σπίτι του 33χρονου, βρέθηκαν τα ρούχα που φορούσε η 31χρονη την ημέρα της ληστείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
