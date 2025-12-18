Αναβαθμίστηκαν οι τελετές ορκωμοσίας των πολιτών που αποκτούν Ελληνική Ιθαγένεια

Κλείσιμο

Σε μία σημαντική θεσμική πρωτοβουλία προχώρησε μέσα στο 2025 η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας με την αναβάθμιση του τρόπου διεξαγωγής των τελετών ορκωμοσίας των νέων Ελλήνων πολιτών, οι οποίες συνιστούν το χρονικό ορόσημο κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας και αποτελούν το κορυφαίο βήμα ένταξης των νέων Ελλήνων πολιτών στην ελληνική πολιτεία.Το 2025 αποτέλεσε το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου αυτού τρόπου διεξαγωγής των τελετών, μετά την τροποποίηση του άρθρου 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας με το άρθρο 97 του ν. 5225/2025 (ΦΕΚ Α’ 152/2.9.2025), με στόχο την ενίσχυση του δημόσιου και συμβολικού χαρακτήρα της διαδικασίας πολιτογράφησης.Στo πλαίσιο αυτό, οι τελετές μεταφέρθηκαν από τους χώρους των Διευθύνσεων Ιθαγένειας σε αίθουσες υψηλού κύρους, διασφαλίζοντας μία ενιαία και αναβαθμισμένη διαδικασία για όλους τους ορκιζόμενους.Το νέο τελετουργικό περιλαμβάνει παρουσία και σύντομες ομιλίες επίσημων προσκεκλημένων, προβολή σύντομου ενημερωτικού βίντεο και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Παράλληλα, καθιερώθηκε η απονομή πιστοποιητικού πολιτογράφησης, εκτυπωμένου από το Εθνικό Τυπογραφείο, καθώς και η παροχή αναμνηστικού υλικού (αντίτυπο του Συντάγματος, ενημερωτικό έντυπο και pin με την ελληνική σημαία).Η πρώτη αναβαθμισμένη τελετή πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2025 στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικώνκαι του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας. Από τον Μάιο του 2025, όλες οι Διευθύνσεις Ιθαγένειας της Αττικής υιοθέτησαν τον νέο τρόπο διεξαγωγής, ενώ η εφαρμογή επεκτάθηκε σταδιακά και εκτός Αττικής.Συνολικά, εντός του 2025 πραγματοποιήθηκαν είκοσι εννέα (29) αναβαθμισμένες τελετές/ Είκοσι μία (21) στην Αττική, τέσσερις (4) στη Θεσσαλονίκη, τρείς (3) στη Ρόδο και μία (1) στην Αλεξανδρούπολη. Στην Αττική, οι τελετές φιλοξενήθηκαν σε εμβληματικούς χώρους, όπως το Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, το αμφιθέατρο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), η Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά και ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός». Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη οι τελετές πραγματοποιήθηκαν στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (ΑΠΘ), ενώ στη Ρόδο και την Αλεξανδρούπολη σε χώρους υψηλού θεσμικού συμβολισμού. Επιπλέον, στις είκοσι εννέα (29) αναβαθμισμένες τελετές που πραγματοποιήθηκαν ορκίστηκαν συνολικά περίπου 2.100 άτομα.Οι νέοι Έλληνες πολίτες, μέσα από τα σχόλια και τις εντυπώσεις τους, αποτυπώνουν τη θετική εμπειρία που βίωσαν κατά τη συμμετοχή τους στις αναβαθμισμένες τελετές ορκωμοσίας. Πολλοί από αυτούς μίλησαν για τη συγκίνηση και την υπερηφάνεια που ένιωσαν, αναγνωρίζοντας την τελετή ως τη στιγμή που επισφραγίζει την απόφασή τους να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια και να ενταχθούν πλήρως στην ελληνική κοινωνία.Η αναβάθμιση των τελετών ορκωμοσίας έχει πλέον καθιερωθεί ως αναπόσπαστο στοιχείο της διαδικασίας πολιτογράφησης. Αποδίδει δε τον απαιτούμενο σεβασμό και τη θεσμική βαρύτητα σε μία ιδιαίτερα σημαντική στιγμή τόσο για τους νέους Έλληνες πολίτες όσο και για την ελληνική πολιτεία. Η περαιτέρω βελτίωση καθώς και η γεωγραφική επέκταση της διαδικασίας εντός του 2026, αναμένεται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τον χαρακτήρα και τη σημασία της.