Αλλάζουν όλα τα λεωφορεία

Η ανάγκη για πιο σύγχρονο, αξιόπιστο και συχνό δίκτυο γίνεται ολοένα και πιο έντονη αφού χιλιάδες πολίτες καθημερινά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και περιορισμένη κάλυψη σε πολλές περιοχές της Αττικής σε μια πόλη όπου η κίνηση του οδικού δικτύου και η πίεση στη δημόσια μεταφορά είναι σταθερά υψηλές. Ανακοινώθηκε πως στα επόμενα χρόνια θα φτάσουν συνολικά περίπου 1.600 νέα λεωφορεία που θα ενισχύσουν τον στόλο του ΟΑΣΑ, μετά από μια πρώτη δόση νέων οχημάτων που ήδη βρίσκονται σε κυκλοφορία ή σταδιακά παραλαμβάνονται από τα αμαξοστάσια και βγαίνουν στους δρόμους. Τα χρήματα για αυτή την προμήθεια προέρχονται από ευρωπαϊκά κονδύλια και το Ταμείο Ανάκαμψης και στόχος είναι να αντικατασταθούν παλιά, προβληματικά οχήματα και να ενισχυθεί η ποιότητα των υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό με πιο σύγχρονα, φιλικά στο περιβάλλον μέσα μεταφοράς, που θα ικανοποιούν και τις ανάγκες προσβασιμότητας για όλους τους πολίτες.