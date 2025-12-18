Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Θεσσαλονίκη: Νεκρή 57χρονη που παρασύρθηκε από ΙΧ στον Εύοσμο
Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα
Μία γυναίκα 57 ετών έχασε τη ζωή της όταν το απόγευμα της Τετάρτης παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη.
Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το ΙΧ παρέσυρε την γυναίκα στην οδό Ακαδήμου.
H 57χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.
