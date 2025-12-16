Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Αγρίνιο: Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής delivery μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο
Αγρίνιο: Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής delivery μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο
Ο οδηγός της μηχανής delivery μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου και διαπιστώθηκε ότι έσπασε το αριστερό του πόδι
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (16/12) στο κέντρο του Αγρινίου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας οδηγός μηχανής delivery.
Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, το τροχαίο έγινε, όταν ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στην οδό Κορυτσάς και με οδηγό νεαρή γυναίκα συγκρούστηκε με μηχανή delivery, που κινούνταν επί της οδού Δασκαλοπούλου.
Από το τροχαίο ο οδηγός της μηχανής delivery τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με πληροφορίες έσπασε το αριστερό του πόδι.
Η Τροχαία Αγρινίου διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.
Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, το τροχαίο έγινε, όταν ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στην οδό Κορυτσάς και με οδηγό νεαρή γυναίκα συγκρούστηκε με μηχανή delivery, που κινούνταν επί της οδού Δασκαλοπούλου.
Από το τροχαίο ο οδηγός της μηχανής delivery τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με πληροφορίες έσπασε το αριστερό του πόδι.
Η Τροχαία Αγρινίου διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα