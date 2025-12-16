Οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι σύμμαχοι του κινητήρα αυτοκινήτου: Πώς θα τον διατηρήσουμε «υγιή» τον χειμώνα

Προσοχή στο ξεκίνημα, στη χρήση συστημάτων που «καίνε» από τη μπαταρία και σωστή συντήρηση, είναι απαραίτητα για να μην προκαλέσουμε ζημιά στον κινητήρα τον χειμώνα