Συνελήφθη 16χρονος γιος βουλευτή μετά από καταδίωξη στο Χαλάνδρι - Οδηγούσε ΙΧ με πέντε ανηλίκους, ο ένας έφερε κουζινομάχαιρο
Οι ανήλικοι επιχείρησαν να διαφύγουν μετά από το σήμα δύναμης ΟΠΚΕ και παραβίασαν μονοδρόμους - Συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση αλλά αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα
Ο 16χρονος γιος ενός Έλληνα βουλευτή συνελήφθη στο Χαλάνδρι έπειτα από καταδίωξη από αστυνομικούς.
Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο ανήλικος το βράδυ της Δευτέρας φέρεται να μη συμμορφώθηκε σε σήμα ελέγχου δύναμης ΟΠΚΕ που τους εντόπισε στην περιοχή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη πριν ακινητοποιηθεί. Μάλιστα ο ανήλικος στην προσπάθειά του να διαφύγει παραβίασε και μονοδρόμους.
Όταν οι Αρχές τον σταμάτησαν διαπίστωσαν ότι ο νεαρός δεν είχε δίπλωμα ενώ στο όχημα επέβαιναν ακόμη πέντε ανήλικοι με έναν εξ αυτών, έναν 15χρονο να φέρει πάνω του ένα κουζινομάχαιρο.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου για παραμέληση ανηλίκου η οποία αργότερα αφέθηκε ελεύθερη προ προφορική εντολή εισαγγελέα. Οι τέσσερις ανήλικοι επίσης, αφέθηκαν ελεύθεροι και κρατούνται ο 16χρονος και ο 15χρονος που είχε μαζί του το κουζινομάχαιρο.
