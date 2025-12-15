Θεσσαλονίκη: 44χρονος προσπαθήσει να στραγγαλίσει με κορδόνι την σύντροφό του - Ξυλοκόπησε και τον 14χρονο γιο της

O 14χρονος γιος του θύματος, βλέποντας τη μητέρα του να παλεύει για τη ζωή της, μπήκε μπροστά για να την προστατεύσει -Η γυναίκα βγήκε στον δρόμο και φώναζε για βοήθεια - Συνελήφθη ο 44χρονος με καταγωγή από τη Γεωργία