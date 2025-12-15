Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Θεσσαλονίκη: 44χρονος προσπαθήσει να στραγγαλίσει με κορδόνι την σύντροφό του - Ξυλοκόπησε και τον 14χρονο γιο της
O 14χρονος γιος του θύματος, βλέποντας τη μητέρα του να παλεύει για τη ζωή της, μπήκε μπροστά για να την προστατεύσει -Η γυναίκα βγήκε στον δρόμο και φώναζε για βοήθεια - Συνελήφθη ο 44χρονος με καταγωγή από τη Γεωργία
Για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 34χρονης συντρόφου του κατηγορείται ένας άνδρας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να την πνίξει και ξυλοκόπησε τον ανήλικο γιο της, όταν εκείνος πήγε να την προστατεύσει.
Το άγριο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, μέσα στο σπίτι όπου διαμένει η γυναίκα με τον γιο της, στους Αμπελόκηπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από λεκτικό καβγά, ο 44χρονος κινήθηκε επιθετικά εναντίον της και επιχείρησε να τη στραγγαλίσει, τυλίγοντας στον λαιμό της ένα κορδόνι από φόρμα.
Μπροστά στο περιστατικό βρισκόταν και ο 14χρονος γιος του θύματος, ο οποίος, βλέποντας τη μητέρα του να παλεύει για τη ζωή της, μπήκε μπροστά για να την προστατεύσει. Ωστόσο, έπεσε και ο ίδιος θύμα ξυλοδαρμού από τον 44χρονο.
Αμέσως μετά, ο άνδρας, με καταγωγή από τη Γεωργία, αποχώρησε, με τη γυναίκα να βγαίνει στον δρόμο και να φωνάζει για βοήθεια.
Ύστερα από έρευνες, ο 44χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας στους Αμπελόκηπους από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος.
Η γυναίκα, με καταγωγή από την Ουκρανία, έδωσε κατάθεση στους αστυνομικούς και περιέγραψε όλα όσα συνέβησαν μέσα στο σπίτι της.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για ενδοοικογενειακή βία.
