Καταδίκη για την αγρότισσα που συνελήφθη στη Λαμία επειδή καλούσε για ξυλοδαρμούς σε βίντεο στο TikTok
Το Δικαστήριο την έκρινε ένοχη και για τις δύο κατηγορίες και της επέβαλλε συνολική ποινή φυλάκισης 9 μηνών με τριετή αναστολή και τα δικαστικά έξοδα ύψους 200 ευρώ - Διατηρήθηκε η κατάσχεση του κινητού της τηλεφώνου με το οποίο ανέβαζε τα βίντεο στο TikTok και θα πάει προς καταστροφή
Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, δικάστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας η αγρότισσα που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη, με τις κατηγορίες της βίας κατά δικαστικού λειτουργού και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια.
Το Δικαστήριο την έκρινε ένοχη και για τις δύο κατηγορίες και της επέβαλλε συνολική ποινή φυλάκισης 9 μηνών με τριετή αναστολή και τα δικαστικά έξοδα ύψους 200 ευρώ, σύμφωνα με το lamiareport.gr. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.
Κατά τη διάρκεια της απολογίας της η αγρότισσα ανέφερε ότι αν ήξερε ότι θα προκαλούσε τέτοιο σούσουρο δεν θα το είχε κάνει και ότι οι αναρτήσεις της ήταν προϊόν οργής. Πάντως δεν έλειψε η αναφορά της στους πολιτικούς οι οποίοι όπως είπε έχουν το ακαταδίωκτο. «Θα ιδρύσω και εγώ κόμμα να ξεφύγω από το να διώκομαι ως απλός πολίτης», είπε στο δικαστήριο.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, διατηρήθηκε η κατάσχεση του κινητού της τηλεφώνου με το οποίο ανέβαζε τα βίντεο στο TikTok και θα πάει προς καταστροφή. Οι συνήγοροι της, Αργυρώ Καραφέρη και Δημήτρης Κρούπης, άσκησαν έφεση ενώ ζήτησαν και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, η οποία και απορρίφθηκε.
Σε βίντεο που είχε αναρτήσει στο TikTok η αγρότισσα ανέφερε: «Όπου βρίσκεται κυβερνητικό, σαπίστε τους στο ξύλο και τα τσογλάνια τους μπασκίνες σαπίστε τους στο ξύλο […] Μην φοβάστε τίποτα δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, μόνο όφελος θα έχουμε αν τους σαπίσουμε στο ξύλο […] Οι μόνοι που έχουν να χάσουν είναι τα κομματόσκυλα αυτοί. Σαπίστε τους στο ξύλο, δικαστές, δημοσιογράφους, μπασκίνες, όποιον στηρίζει αυτό το σάπιο σύστημα, τη σάπια Βουλή».
