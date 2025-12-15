Καταδίκη για την αγρότισσα που συνελήφθη στη Λαμία επειδή καλούσε για ξυλοδαρμούς σε βίντεο στο TikTok

Το Δικαστήριο την έκρινε ένοχη και για τις δύο κατηγορίες και της επέβαλλε συνολική ποινή φυλάκισης 9 μηνών με τριετή αναστολή και τα δικαστικά έξοδα ύψους 200 ευρώ - Διατηρήθηκε η κατάσχεση του κινητού της τηλεφώνου με το οποίο ανέβαζε τα βίντεο στο TikTok και θα πάει προς καταστροφή