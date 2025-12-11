Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Σύλληψη αγρότισσας στη Λαμία που καλούσε για ξυλοδαρμούς σε βίντεο στο TikTok
Η αγρότισσα σε βίντεό της καταφέρετε εναντίον αστυνομικών, δημοσιογράφων, πολιτικών ακόμη και σε βάρος δικαστών και εισαγγελέων
Συνελήφθη αγρότισσα από τη Λαμία που προέτρεπε πολίτες να βιαιοπραγήσουν σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok.
Η συλληφθείσα σε πολλά από τα βίντεο της, που έχουν χιλιάδες προβολές στη δημοφιλή πλατφόρμα, παίρνει θέση για θέματα που αφορούν τον αγροτικό ξεσηκωμό και σε κάποια από αυτά καταφέρετε εναντίον αστυνομικών, δημοσιογράφων, πολιτικών ακόμη και σε βάρος δικαστών και εισαγγελέων, προτρέποντας να τους ξυλοκοπήσουν, σύμφωνα με το lamiareport.gr.
«Όπου βρίσκεται κυβερνητικό, σαπίστε τους στο ξύλο και τα τσογλάνια τους μπασκίνες σαπίστε τους στο ξύλο […] Μην φοβάστε τίποτα δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, μόνο όφελος θα έχουμε αν τους σαπίσουμε στο ξύλο […] Οι μόνοι που έχουν να χάσουν είναι τα κομματόσκυλα αυτοί. Σαπίστε τους στο ξύλο, δικαστές, δημοσιογράφους, μπασκίνες, όποιον στηρίζει αυτό το σάπιο σύστημα, τη σάπια Βουλή», αναφέρει σε ένα από τα βίντεο της που έχει ξεπεράσει τις 14.000 προβολές, ενώ και το τελευταίο βίντεο που πρόλαβε να αναρτήσει πριν συλληφθεί, έκανε λόγο για νέο Κιλελέρ, κατά τις ίδιες πληροφορίες.
Η αγρότισσα κατηγορείται με το αντίστοιχο άρθρο του Ποινικού Κώδικα και το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας. Την υπεράσπιση της έχουν αναλάβει οι δικηγόροι Δημήτριος Κρούπης και Αργυρώ Καραφέρη.
