Μετρό: Τρεις σταθμοί της κόκκινης γραμμής θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα και αύριο λόγω εργασιών
Μετρό: Τρεις σταθμοί της κόκκινης γραμμής θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα και αύριο λόγω εργασιών
Οι σταθμοί Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη θα κλείσουν στις 21:40 το βράδυ, δυόμιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας
Νωρίτερα κλείνουν σήμερα, Δευτέρα (15/12), και αύριο, Τρίτη (16/12) τρεις σταθμοί της γραμμής 2 του Μετρό, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης στις ράγες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα της Γραμμής 2 «Δάφνη – Νέος Κόσμος» θα παραταθούν για σήμερα Δευτέρα 15/12 και αύριο Τρίτη 16/12.
«Τις ημέρες αυτές οι σταθμοί ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΔΑΦΝΗ θα κλείσουν στις 21:40 το βράδυ, δυόμιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας».
Όπως ενημερώνει η ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό «Ανθούπολη – Ελληνικό» τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται στα τμήματα «Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος» και «Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ».
Η ανακοίνωση για τους τρεις σταθμούς του Μετρό:
«Σας ενημερώνουμε, πως οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα της Γραμμής 2 «Δάφνη – Νέος Κόσμος» θα παραταθούν για 2 ημέρες, τη Δευτέρα 15/12 και την Τρίτη 16/12. Τις ημέρες αυτές οι σταθμοί ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΔΑΦΝΗ θα κλείσουν στις 21:40 το βράδυ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό «Ανθούπολη – Ελληνικό» τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται στα τμήματα «Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος» και «Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ».
Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των 3 σταθμών, θα αναχωρούν:
από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40,
από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44,
από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51,
από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45,
από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50,
από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47 και
Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Συγγρού Φιξ, από την προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Αγ. Δημήτριος» που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό Νέο Κόσμο, Αγ. Ιωάννη και Δάφνη. Η Αφετηρία και το Τέρμα της βρίσκεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταθμού Μετρό «Συγγρού Φιξ» και συγκεκριμένα επί της λεωφόρου Συγγρού δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης».
