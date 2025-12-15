Μετρό: Τρεις σταθμοί της κόκκινης γραμμής θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα και αύριο λόγω εργασιών
ΕΛΛΑΔΑ
Μετρό Νέος Κόσμος Δάφνη Άγιος Ιωάννης Εργασίες

Οι σταθμοί Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη θα κλείσουν στις 21:40 το βράδυ, δυόμιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας

Νωρίτερα κλείνουν σήμερα, Δευτέρα (15/12), και αύριο, Τρίτη (16/12) τρεις σταθμοί της γραμμής 2 του Μετρό, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης στις ράγες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα της Γραμμής 2 «Δάφνη – Νέος Κόσμος» θα παραταθούν για σήμερα Δευτέρα 15/12 και αύριο Τρίτη 16/12.

«Τις ημέρες αυτές οι σταθμοί ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΔΑΦΝΗ θα κλείσουν στις 21:40 το βράδυ, δυόμιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας».

Όπως ενημερώνει η ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό «Ανθούπολη – Ελληνικό» τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται στα τμήματα «Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος» και «Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ».

Η ανακοίνωση για τους τρεις σταθμούς του Μετρό:
Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των 3 σταθμών, θα αναχωρούν:

από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40,
από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44,
Κλείσιμο
από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51,
από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45,
από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50,
από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47 και
από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48.

Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Συγγρού Φιξ, από την προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Αγ. Δημήτριος» που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό Νέο Κόσμο, Αγ. Ιωάννη και Δάφνη. Η Αφετηρία και το Τέρμα της βρίσκεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταθμού Μετρό «Συγγρού Φιξ» και συγκεκριμένα επί της λεωφόρου Συγγρού δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης».

