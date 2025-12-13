Αυτά είναι τα αιτήματα των αγροτών: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις παρά την έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο με ανοιχτούς τους δρόμους

•

•

•

Μιλώντας αργά το μεσημέρι στους δημοσιογράφους για τις αποφάσεις των αγροτών, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, είπε ότι οι αγρότες δεν θα πάνε στη συνάντηση της Δευτέρας, γιατί ο διάλογος είναι προσχηματικός και δεν θέλουν να ακούσουν απλώς λόγια συμπάθειας.

Τόνισε ότι οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένουν στα μπλόκα και θα περιμένουν τις απαντήσεις τις κυβέρνησης στη λίστα με τα αιτήματά τους. «Θα νικήσουμε, έχουμε τη δύναμη να ικανοποιηθούν κάποια από τα αιτήματά μας» τόνισε, αναφέροντας ότι την Τετάρτη και την Παρασκευή θα γίνουν, συμβολικά, και αποκλεισμοί παρακαμπτήριων οδών.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν στις δηλώσεις τους και οι υπόλοιποι αγροτοσυνδικαλιστές, μιλώντας για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από την Τρίτη, αν η κυβέρνηση δεν απαντήσει στα αιτήματά τους.

Στη συνάντηση στη Νίκαια μετείχαν και δύο εκπρόσωποι των αγροτών από την Κρήτη, οι οποίοι υποστήριξαν πως οι συνάδελφοί τους, που μετείχαν χθες στη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στην Αθήνα, υπονόμευσαν τον αγώνα τους. «Κλιμακώνουμε» τόνισαν κι εκείνοι.