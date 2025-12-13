Νέα έκκληση για διάλογο από την κυβέρνηση, ενώ οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και στέλνουν λίστα αιτημάτων στον πρωθυπουργό

Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι οι συνάδελφοί τους που μετείχαν χθες σε συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στην Αθήνα, υπονόμευσαν τον αγώνα τους, επαναλαμβάνοντας και εκείνοι ότι η επιλογή είναι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.Πριν από την έναρξη της σύσκεψης, σκληρό τόνο είχαν υιοθετήσει και άλλα στελέχη των αγροτικών ομοσπονδιών. Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, δήλωσε ότι «είμαστε αποφασισμένοι, εφόσον δεν υπάρχουν απαντήσεις από την κυβέρνηση, να στείλουμε τα αιτήματα και να περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις», προσθέτοντας ότι διάλογος μπορεί να υπάρξει μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για ουσιαστική συζήτηση. «Αλλιώς θεωρούμε ότι πρόκειται για επικοινωνιακό σόου της κυβέρνησης» ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο πρωθυπουργός «έκλεισε μόνος του το ραντεβού».Στην ίδια γραμμή και ο Γιάννης Κουκούτσης από την Ομοσπονδία Λάρισας, ο οποίος υπογράμμισε ότι οι αγρότες δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε προσχηματικό διάλογο, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί στις κινητοποιήσεις.Από την πλευρά της κυβέρνησης, η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή. Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε το μήνυμα ότι η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έχει ταχθεί υπέρ του διαλόγου, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτός δεν μπορεί να γίνεται με κλειστούς δρόμους. «Εμείς λέμε ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους» τόνισε, υποστηρίζοντας ότι η θέση αυτή εκφράζει τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει περισσότερους πόρους σε ενισχύσεις, ενώ παραδέχθηκε ότι οι αγρότες, και ειδικά οι κτηνοτρόφοι, ζητούν περισσότερα και έχουν λόγους να το κάνουν. Παράλληλα, επισήμανε ότι η προβολή αιτημάτων χωρίς διάθεση συζήτησης δυσκολεύει την εξέλιξη του διαλόγου, κάνοντας ειδική αναφορά στην ταλαιπωρία πολιτών από τους αποκλεισμούς.Στο κυβερνητικό στρατόπεδο επιμένουν ότι ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει πλήρη διαθεσιμότητα για συνάντηση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος υπό καθεστώς αποκλεισμών.