Νέα έκκληση για διάλογο από την κυβέρνηση, ενώ οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και στέλνουν λίστα αιτημάτων στον πρωθυπουργό
Οι αγροτοσυνδικαλιστές αποφάσισαν κλιμάκωση κινητοποιήσεων, δεν πάνε στο ραντεβού της Δευτέρας, λένε ότι θα περιμένουν την ανταπόκριση της κυβέρνησης στα αιτήματά τους - Διάλογο με ανοιχτούς δρόμους ζήτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χωρίς να ταλαιπωρούνται οι πολίτες
Σε νέα φάση κλιμάκωσης εισέρχονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς οι αγροτοσυνδικαλιστές που συνεδρίασαν στη Νίκαια της Λάρισας αποφάσισαν να μην πάνε στη συνάντηση που είχε προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, επιμένοντας ότι χωρίς συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους ο διάλογος είναι προσχηματικός.
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση, δια στόματος του Παύλου Μαρινάκη, επαναλαμβάνει ότι παραμένει ανοιχτή στη συζήτηση, υπό την προϋπόθεση να ανοίξουν οι δρόμοι και να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Από τη σύσκεψη της Νίκαιας λένε ότι θα καθαρογράψουν τη λίστα με τα αιτήματα και αύριο θα τα κοινοποιήσουν.
Πιο συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι των αγροτών αποφάσισαν να συντάξουν λίστα με τα αιτήματά τους και να την αποστείλουν στον πρωθυπουργό, αναμένοντας σαφείς απαντήσεις πριν από οποιοδήποτε ραντεβού. Όπως τονίστηκε στη σύσκεψη της Νίκαιας, χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση δεν υπάρχει έδαφος για ουσιαστικό διάλογο, με τους αγρότες να ξεκαθαρίζουν ότι δεν επιθυμούν μια συνάντηση περιορισμένη σε «λόγια συμπάθειας».
Τη γραμμή της κλιμάκωσης επιβεβαίωσε μιλώντας στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, ο οποίος δήλωσε ότι οι αγρότες δεν θα προσέλθουν στη συνάντηση της Δευτέρας, χαρακτηρίζοντας τον διάλογο «προσχηματικό». Όπως ανέφερε, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, τα μπλόκα παραμένουν και οι αγρότες θα περιμένουν τις απαντήσεις της κυβέρνησης στα αιτήματά τους.
«Θα νικήσουμε, έχουμε τη δύναμη να ικανοποιηθούν κάποια από τα αιτήματά μας» σημείωσε, προσθέτοντας ότι την Τετάρτη και την Παρασκευή θα πραγματοποιηθούν, συμβολικά, αποκλεισμοί παρακαμπτήριων οδών.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι υπόλοιποι αγροτοσυνδικαλιστές, οι οποίοι προειδοποίησαν για περαιτέρω κλιμάκωση από την Τρίτη, εφόσον η κυβέρνηση δεν απαντήσει στα αιτήματά τους. Ανάλογες ήταν και οι τοποθετήσεις εκπροσώπων αγροτών από την Κρήτη, που συμμετείχαν στη σύσκεψη της Νίκαιας.
Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι οι συνάδελφοί τους που μετείχαν χθες σε συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στην Αθήνα, υπονόμευσαν τον αγώνα τους, επαναλαμβάνοντας και εκείνοι ότι η επιλογή είναι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
Πριν από την έναρξη της σύσκεψης, σκληρό τόνο είχαν υιοθετήσει και άλλα στελέχη των αγροτικών ομοσπονδιών. Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, δήλωσε ότι «είμαστε αποφασισμένοι, εφόσον δεν υπάρχουν απαντήσεις από την κυβέρνηση, να στείλουμε τα αιτήματα και να περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις», προσθέτοντας ότι διάλογος μπορεί να υπάρξει μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για ουσιαστική συζήτηση. «Αλλιώς θεωρούμε ότι πρόκειται για επικοινωνιακό σόου της κυβέρνησης» ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο πρωθυπουργός «έκλεισε μόνος του το ραντεβού».
Στην ίδια γραμμή και ο Γιάννης Κουκούτσης από την Ομοσπονδία Λάρισας, ο οποίος υπογράμμισε ότι οι αγρότες δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε προσχηματικό διάλογο, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί στις κινητοποιήσεις.
Μαρινάκης: Έκκληση για διάλογο με ανοιχτούς δρόμους
Από την πλευρά της κυβέρνησης, η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή. Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε το μήνυμα ότι η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έχει ταχθεί υπέρ του διαλόγου, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτός δεν μπορεί να γίνεται με κλειστούς δρόμους. «Εμείς λέμε ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους» τόνισε, υποστηρίζοντας ότι η θέση αυτή εκφράζει τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει περισσότερους πόρους σε ενισχύσεις, ενώ παραδέχθηκε ότι οι αγρότες, και ειδικά οι κτηνοτρόφοι, ζητούν περισσότερα και έχουν λόγους να το κάνουν. Παράλληλα, επισήμανε ότι η προβολή αιτημάτων χωρίς διάθεση συζήτησης δυσκολεύει την εξέλιξη του διαλόγου, κάνοντας ειδική αναφορά στην ταλαιπωρία πολιτών από τους αποκλεισμούς.
Στο κυβερνητικό στρατόπεδο επιμένουν ότι ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει πλήρη διαθεσιμότητα για συνάντηση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος υπό καθεστώς αποκλεισμών.
