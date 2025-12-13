Μαρινάκης προς αγρότες μετά το «όχι» για το ραντεβού στο Μαξίμου: Έκκληση για διάλογο χωρίς κλειστούς δρόμους, δείτε βίντεο

Κλείσιμο

Μήνυμα στο συντονιστικό των αγροτών να ανοίξουν τους δρόμους και να προσέλθουν για διάλογο με την κυβέρνηση απηύθυνε ο κ. Παύλος Μαρινάκης.Λίγες ώρες μετά την απόφαση των αγροτών να απορρίψουν την πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση την προσεχή Δευτέρα στο Μαξίμου προκειμένου να συζητηθεί το σύνολο των αιτημάτων και των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρεμβαίνοντας στην συζήτηση που διεξάγεται στην Ολομέλεια του κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό επανέλαβε πως “εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους”.“Αυτό που λέμε εκφράζει - αν όχι όλη - την συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Μετά από μια υπερδεκαετή κρίση και ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη και η κυβέρνηση δίνει όσα παραπάνω μπορεί. Πραγματικά χρήματα, όχι από λεφτόδεντρα. Φέτος δίνονται παραπάνω λεφτά στους αγρότες σε επίπεδο ενισχύσεων” σημείωσε ο κ. Μαρινάκης για να προσθέσει “οι αγρότες ζητούν περισσότερα! Ειδικά οι κτηνοτρόφοι που πλήττονται περισσότερο και έχουν κάθε δίκιο να το ζητούν. Όταν όμως προβάλεις τα αιτήματα χωρίς να θέλεις καν να τα συζητήσεις μάλλον ο διάλογος που επικαλείσαι είναι προσχηματικός. Εμείς λέμε ναι στον διάλογο όχι στους κλειστούς δρόμους. Όχι στην ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να κάνουν θεραπεία για τον καρκίνο, που θέλουν να πάνε στην δουλειά τους, που θέλουν να πάνε στα χωριά τους για τις γιορτές”.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απευθυνόμενος σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδίως στο ΠΑΣΟΚ, τα κάλεσε να πάρουν καθαρή θέση: “Συμφωνείτε ή όχι με το κλείσιμο των δρόμων; Συμφωνείτε με την κλιμάκωση; Να το πείτε στην κοινωνία”.Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση είναι υπέρ του διαλόγου προκειμένου να βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις για το αγροτικό εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. “Να γίνει σαφές. Όπως είπε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όσοι ξεπεράσουν τα όρια και εμποδίζουν την ελεύθερη διέλευση των πολιτών, θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου” πρόσθεσε.Απαντώντας στην κριτική που άσκησε νωρίτερα ο κ. Αλέξης Χαρίτσης για την φορολογική πολιτική, είπε “με ρωτήσατε τι έχουμε κάνει για τους νέους. Κάθεστε δίπλα στον τότε Υπουργό Οικονομικών της δικής σας κυβέρνησης (σ.σ. Ευκλείδη Τσακαλώτο), μπορείτε να τον ρωτήσετε. Επί ημερών του ο φόρος για τους νέους, για όλους ήταν 29%, εμείς που δήθεν δεν κάνουμε τίποτα τον πήγαμε στο 0%”.Τέλος, αποκάλεσε “κοινό ψεύτη” τον Αλέξανδρο Καζαμία, σχολιάζοντας με τον τρόπο αυτό αναφορές του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας για τις εργασίες της Εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.