Θεσσαλονίκη: 32χρονος άφησε μόνο του στο σπίτι τον 2χρονο ανιψιό του, τον βρήκαν γείτονες στον δρόμο
Η σύλληψη του 32χρονου έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Νεάπολης Συκεών
Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Νεάπολης Συκεών το μεσημέρι της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 32χρονος ημεδαπός άφησε τον μόλις δύο ετών ανιψιό του μόνο στο σπίτι του, ώστε να πάει να παραλάβει τα υπόλοιπα ανίψια από το σχολείο.
Τότε, ο μικρός βγήκε στους δρόμους της Νεάπολης και ξεκίνησε να περιπλανιέται. Ο ανήλικος εντοπίστηκε από γείτονες του 32χρονου, οι οποίοι προχώρησαν στη σχετική καταγγελία.
