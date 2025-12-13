Θεσσαλονίκη: 32χρονος άφησε μόνο του στο σπίτι τον 2χρονο ανιψιό του, τον βρήκαν γείτονες στον δρόμο
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη ανιψιός Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: 32χρονος άφησε μόνο του στο σπίτι τον 2χρονο ανιψιό του, τον βρήκαν γείτονες στον δρόμο

Η σύλληψη του 32χρονου έγινε από αστυνομικούς  του Τμήματος Νεάπολης Συκεών

Θεσσαλονίκη: 32χρονος άφησε μόνο του στο σπίτι τον 2χρονο ανιψιό του, τον βρήκαν γείτονες στον δρόμο
5 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Νεάπολης Συκεών το μεσημέρι της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 32χρονος ημεδαπός άφησε τον μόλις δύο ετών ανιψιό του μόνο στο σπίτι του, ώστε να πάει να παραλάβει τα υπόλοιπα ανίψια από το σχολείο.

Τότε, ο μικρός βγήκε στους δρόμους της Νεάπολης και ξεκίνησε να περιπλανιέται. Ο ανήλικος εντοπίστηκε από γείτονες του 32χρονου, οι οποίοι προχώρησαν στη σχετική καταγγελία.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης