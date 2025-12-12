Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εθνική Οδό Κορίνθου-Πατρών στο ύψος του Δερβενίου
Ο οδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα τον καπνό, ακινητοποίησε το όχημαστη λωρίδα έκτακτης ανάγκης και απομακρύνθηκε με ασφάλεια
Στις φλόγες τυλίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12) μία νταλίκα στην Εθνική Οδό Κορίνθου-Πατρών στο ύψος στο ύψος του Δερβενίου Κορινθίας, στο ρεύμα προς Αθήνα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, η πυρκαγιά ξεκίνησε στο τρέιλερ της νταλίκας. Ο οδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα τον καπνό, ακινητοποίησε το όχημα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης και απομακρύνθηκε με ασφάλεια.
Το τρέιλερ της νταλίκας υπέστη υλικές ζημιές, ενώ διεκόπη προσωρινά για λόγους ασφαλείας η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα, προκαλώντας μικρή καθυστέρηση στους διερχόμενους οδηγούς.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και όχημα της Ολυμπίας οδού. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της και στα υπόλοιπα τμήματα της νταλίκας.
Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.
