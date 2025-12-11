«Λευτεριά σε ποτάμια και βουνά»: Πορεία από το Θησείο μέχρι τη Βουλή, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Παγκόσμια ημέρα Συγκέντρωση Θησείο

«Λευτεριά σε ποτάμια και βουνά»: Πορεία από το Θησείο μέχρι τη Βουλή, δείτε βίντεο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού, οι διαμαρτυρόμενοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση και πορεία μέσω της πλατείας Μοναστηρακίου, καταλήγοντας στην πλατεία Συντάγματος - Τάσσονται ενάντια στην «πράσινη» ανάπτυξη

«Λευτεριά σε ποτάμια και βουνά»: Πορεία από το Θησείο μέχρι τη Βουλή, δείτε βίντεο
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Θησείο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού (11 Δεκεμβρίου).

Οι διαμαρτυρόμενοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση και πορεία μέσω της πλατείας Μοναστηρακίου, καταλήγοντας στην πλατεία Συντάγματος. Οι διαδηλωτές έστειλαν μήνυμα ενάντια στην εμπορευματοποίηση της φύσης, φωνάζοντας συνθήματα όπως «ανάπτυξη σημαίνει ζωή εκτοπισμένη» και «λευτεριά σε ποτάμια και βουνά».

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρέθηκε η αντίθεση στο μοντέλο της «πράσινης» ανάπτυξης. Οι διοργανωτές έκαναν λόγο για μια «νομιμοποιημένη, μη αναστρέψιμη οικολογική και κοινωνική καταστροφή», καταγγέλλοντας πως τα κοινά αγαθά μετατρέπονται σε εμπόρευμα.


Οι συμμετέχοντες προειδοποίησαν για την πλήρη διάλυση του πρωτογενούς τομέα και τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού.
