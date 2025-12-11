Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
«Λευτεριά σε ποτάμια και βουνά»: Πορεία από το Θησείο μέχρι τη Βουλή, δείτε βίντεο
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού, οι διαμαρτυρόμενοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση και πορεία μέσω της πλατείας Μοναστηρακίου, καταλήγοντας στην πλατεία Συντάγματος - Τάσσονται ενάντια στην «πράσινη» ανάπτυξη
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Θησείο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού (11 Δεκεμβρίου).
Οι διαμαρτυρόμενοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση και πορεία μέσω της πλατείας Μοναστηρακίου, καταλήγοντας στην πλατεία Συντάγματος. Οι διαδηλωτές έστειλαν μήνυμα ενάντια στην εμπορευματοποίηση της φύσης, φωνάζοντας συνθήματα όπως «ανάπτυξη σημαίνει ζωή εκτοπισμένη» και «λευτεριά σε ποτάμια και βουνά».
Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρέθηκε η αντίθεση στο μοντέλο της «πράσινης» ανάπτυξης. Οι διοργανωτές έκαναν λόγο για μια «νομιμοποιημένη, μη αναστρέψιμη οικολογική και κοινωνική καταστροφή», καταγγέλλοντας πως τα κοινά αγαθά μετατρέπονται σε εμπόρευμα.
Οι συμμετέχοντες προειδοποίησαν για την πλήρη διάλυση του πρωτογενούς τομέα και τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού.
