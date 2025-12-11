Συνελήφθη ο μοτοσικλετιστής που τραυμάτισε δύο αστυνομικούς στην Αττική Οδό προσπαθώντας να αποφύγει έλεγχο, δεν είχε δίπλωμα
ΕΛΛΑΔΑ
Αττική Οδός Μοτοσικλετιστής Τραυματίες

Συνελήφθη ο μοτοσικλετιστής που τραυμάτισε δύο αστυνομικούς στην Αττική Οδό προσπαθώντας να αποφύγει έλεγχο, δεν είχε δίπλωμα

Του είχαν αφαιρέσει το δίπλωμα για έναν χρόνο σε προγενέστερο έλεγχο - Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη ο μοτοσικλετιστής που τραυμάτισε δύο αστυνομικούς στην Αττική Οδό προσπαθώντας να αποφύγει έλεγχο, δεν είχε δίπλωμα
105 ΣΧΟΛΙΑ
Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ για το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Αττική Οδό κατά τη διάρκεια ελέγχων για τον εντοπισμό οχημάτων που δε φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνελήφθη ο 28χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης από ένστολο αστυνομικό.

Ειδικότερα, ο 28χρονος πιάστηκε πρωινές ώρες σήμερα να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα σε οδικό τμήμα της Αττικής Οδού, περιοχής Δήμου Μεταμόρφωσης, χωρίς αυτή να φέρει κρατική πινακίδα κυκλοφορίας.

Ο οδηγός προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, παρέσυρε αστυνομικό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε άλλη μοτοσικλέτα. Σημειώνεται, ότι από την συγκεκριμένη επικίνδυνη συμπεριφορά τραυματίστηκε και δεύτερος αστυνομικός.

Δείτε βίντεο από το περιστατικό:

Αναβάτης παρέσυρε γυναίκα τροχονόμο στην Αττική Οδό σε μπλόκο για μηχανές χωρίς δίπλωμα και άδεια


Όπως διαπιστώθηκε, από τον 28χρονο είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης την 27-10-2025 από το Αστυνομικό Τμήμα Καματερού για χρονικό διάστημα 365 ημερών, καθώς είχε καταληφθεί να οδηγεί δίκυκλο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας.

Για την υποτροπή του, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 865 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 425 ημερών.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τους ελέγχους της ΕΛΑΣ:

Κλείσιμο
11122025 ΣΥΛΛΗΨΗ 28ΧΡΟΝΟΥ

Συνελήφθη ο μοτοσικλετιστής που τραυμάτισε δύο αστυνομικούς στην Αττική Οδό προσπαθώντας να αποφύγει έλεγχο, δεν είχε δίπλωμα
Συνελήφθη ο μοτοσικλετιστής που τραυμάτισε δύο αστυνομικούς στην Αττική Οδό προσπαθώντας να αποφύγει έλεγχο, δεν είχε δίπλωμα
Συνελήφθη ο μοτοσικλετιστής που τραυμάτισε δύο αστυνομικούς στην Αττική Οδό προσπαθώντας να αποφύγει έλεγχο, δεν είχε δίπλωμα
Συνελήφθη ο μοτοσικλετιστής που τραυμάτισε δύο αστυνομικούς στην Αττική Οδό προσπαθώντας να αποφύγει έλεγχο, δεν είχε δίπλωμα
Συνελήφθη ο μοτοσικλετιστής που τραυμάτισε δύο αστυνομικούς στην Αττική Οδό προσπαθώντας να αποφύγει έλεγχο, δεν είχε δίπλωμα
Συνελήφθη ο μοτοσικλετιστής που τραυμάτισε δύο αστυνομικούς στην Αττική Οδό προσπαθώντας να αποφύγει έλεγχο, δεν είχε δίπλωμα
Συνελήφθη ο μοτοσικλετιστής που τραυμάτισε δύο αστυνομικούς στην Αττική Οδό προσπαθώντας να αποφύγει έλεγχο, δεν είχε δίπλωμα
Συνελήφθη ο μοτοσικλετιστής που τραυμάτισε δύο αστυνομικούς στην Αττική Οδό προσπαθώντας να αποφύγει έλεγχο, δεν είχε δίπλωμα
Συνελήφθη ο μοτοσικλετιστής που τραυμάτισε δύο αστυνομικούς στην Αττική Οδό προσπαθώντας να αποφύγει έλεγχο, δεν είχε δίπλωμα

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εν λόγω εξόρμησης βεβαιώθηκαν 38 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για στέρηση ή δυσδιάκριτες κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α. Ακόμα, αφαιρέθηκαν 16 άδειες ικανότητας οδήγησης, 12 άδειες κυκλοφορίας και 10 πινακίδες κυκλοφορίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί πρωινές ώρες της Παρασκευής στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
105 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης