Συνελήφθη ο μοτοσικλετιστής που τραυμάτισε δύο αστυνομικούς στην Αττική Οδό προσπαθώντας να αποφύγει έλεγχο, δεν είχε δίπλωμα
Του είχαν αφαιρέσει το δίπλωμα για έναν χρόνο σε προγενέστερο έλεγχο - Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ για το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Αττική Οδό κατά τη διάρκεια ελέγχων για τον εντοπισμό οχημάτων που δε φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνελήφθη ο 28χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης από ένστολο αστυνομικό.
Ειδικότερα, ο 28χρονος πιάστηκε πρωινές ώρες σήμερα να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα σε οδικό τμήμα της Αττικής Οδού, περιοχής Δήμου Μεταμόρφωσης, χωρίς αυτή να φέρει κρατική πινακίδα κυκλοφορίας.
Ο οδηγός προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, παρέσυρε αστυνομικό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε άλλη μοτοσικλέτα. Σημειώνεται, ότι από την συγκεκριμένη επικίνδυνη συμπεριφορά τραυματίστηκε και δεύτερος αστυνομικός.
Όπως διαπιστώθηκε, από τον 28χρονο είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης την 27-10-2025 από το Αστυνομικό Τμήμα Καματερού για χρονικό διάστημα 365 ημερών, καθώς είχε καταληφθεί να οδηγεί δίκυκλο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας.
Για την υποτροπή του, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 865 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 425 ημερών.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εν λόγω εξόρμησης βεβαιώθηκαν 38 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για στέρηση ή δυσδιάκριτες κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α. Ακόμα, αφαιρέθηκαν 16 άδειες ικανότητας οδήγησης, 12 άδειες κυκλοφορίας και 10 πινακίδες κυκλοφορίας.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί πρωινές ώρες της Παρασκευής στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
