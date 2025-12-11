Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Μοτοσικλετιστής παρέσυρε τροχονόμο στην Αττική Οδό προσπαθώντας να σπάσει μπλόκο, δείτε βίντεο
Ενώ όλα τα οχήματα και τα δίκυκλα είχαν σταματήσει στο σήμα των τροχονόμων, ο αναβάτης όχι μόνο δεν ακινητοποίησε το δίκυκλο αλλά προσπάθησε και να περάσει
Επεισόδιο σε βάρος τροχονόμου σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Αττική Οδό κατά τη διάρκεια ελέγχων για μηχανές χωρίς δίπλωμα και άδεια.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, ενώ όλα τα οχήματα και τα δίκυκλα είχαν σταματήσει στο σήμα των τροχονόμων, αναβάτης μιας μηχανής όχι μόνο δεν ακινητοποίησε το δίκυκλο αλλά προσπάθησε και να περάσει.
Στην προσπάθειά του αυτή, μάλιστα, παρέσυρε έναν τροχονόμο, ο οποίος προσπάθησε να τον σταματήσει από το να διαφύγει.
Δείτε το βίντεο:
