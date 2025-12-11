Μοτοσικλετιστής παρέσυρε τροχονόμο στην Αττική Οδό προσπαθώντας να σπάσει μπλόκο, δείτε βίντεο
Επεισόδιο σε βάρος τροχονόμου σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Αττική Οδό κατά τη διάρκεια ελέγχων για μηχανές χωρίς δίπλωμα και άδεια.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, ενώ όλα τα οχήματα και τα δίκυκλα είχαν σταματήσει στο σήμα των τροχονόμων, αναβάτης μιας μηχανής όχι μόνο δεν ακινητοποίησε το δίκυκλο αλλά προσπάθησε και να περάσει.

Στην προσπάθειά του αυτή, μάλιστα, παρέσυρε έναν τροχονόμο, ο οποίος προσπάθησε να τον σταματήσει από το να διαφύγει.

Δείτε το βίντεο:

