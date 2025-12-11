Με γαστρεντερίτιδα 30 μαθητές σε γυμνάσιο στην Ερμιόνη, κλειστό προληπτικά το σχολείο
Με γαστρεντερίτιδα 30 μαθητές σε γυμνάσιο στην Ερμιόνη, κλειστό προληπτικά το σχολείο

Οι μαθητές εμφάνισαν διάρροια, εμετούς και πυρετό

Με γαστρεντερίτιδα 30 μαθητές σε γυμνάσιο στην Ερμιόνη, κλειστό προληπτικά το σχολείο
Συναγερμός σήμανε σε γυμνάσιο στην Ερμιόνη, καθώς τουλάχιστον 30 μαθητές εμφάνισαν ξαφνικά συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε γονείς και Αρχές.

Το γυμνάσιο έκλεισε προληπτικά σήμερα, ενώ πιθανότητα θα παραμείνει κλειστό και την Παρασκευή ώστε να γίνει απολύμανση.

Ο δήμαρχος Ερμιόνης, Γιάννης Γεωργόπουλος, μίλησε στην ΕΡΤ, για τα αυξανόμενα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Γυμνάσιο που βρίσκεται στην περιοχή του Κρανιδίου, λέγοντας πως η κατάσταση υγείας των μαθητών είναι καλή και αν κάποια από τα παιδιά νοσηλεύεται είναι καθαρά για προληπτικούς λόγους. Στο συγκεκριμένο σχολείο υπάρχουν συνολικά 300 μαθητές.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dev67y0yd0a9)


Οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν πως πρόκειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα και για αυτόν τον λόγο υπήρξε ακραία μετάδοση. Οι μαθητές εμφάνισαν διάρροια, εμετούς και πυρετό.

Το πώς άρχισε η διασπορά του ιού με αποτέλεσμα να νοσήσουν 30 μαθητές, εκτίμησε ο δήμαρχος στις δηλώσεις του. Όπως ανέφερε, δεν έπαιξε κανένα ρόλο στη μετάδοση η πρόσφατη εκδρομή που είχε κάνει το σχολείο μιας και κάποιοι από τους μαθητές είχαν εμφανίσει συμπτώματα και είχαν μείνει σπίτι τους πριν την εκδρομή.

Παράλληλα, το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου έχει ενημερώσει τον ΕΟΔΥ, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει τους απαραίτητους ελέγχους.
