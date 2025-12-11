Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Με γαστρεντερίτιδα 30 μαθητές σε γυμνάσιο στην Ερμιόνη, κλειστό προληπτικά το σχολείο
Με γαστρεντερίτιδα 30 μαθητές σε γυμνάσιο στην Ερμιόνη, κλειστό προληπτικά το σχολείο
Οι μαθητές εμφάνισαν διάρροια, εμετούς και πυρετό
Συναγερμός σήμανε σε γυμνάσιο στην Ερμιόνη, καθώς τουλάχιστον 30 μαθητές εμφάνισαν ξαφνικά συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε γονείς και Αρχές.
Το γυμνάσιο έκλεισε προληπτικά σήμερα, ενώ πιθανότητα θα παραμείνει κλειστό και την Παρασκευή ώστε να γίνει απολύμανση.
Ο δήμαρχος Ερμιόνης, Γιάννης Γεωργόπουλος, μίλησε στην ΕΡΤ, για τα αυξανόμενα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Γυμνάσιο που βρίσκεται στην περιοχή του Κρανιδίου, λέγοντας πως η κατάσταση υγείας των μαθητών είναι καλή και αν κάποια από τα παιδιά νοσηλεύεται είναι καθαρά για προληπτικούς λόγους. Στο συγκεκριμένο σχολείο υπάρχουν συνολικά 300 μαθητές.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dev67y0yd0a9)
Οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν πως πρόκειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα και για αυτόν τον λόγο υπήρξε ακραία μετάδοση. Οι μαθητές εμφάνισαν διάρροια, εμετούς και πυρετό.
Το πώς άρχισε η διασπορά του ιού με αποτέλεσμα να νοσήσουν 30 μαθητές, εκτίμησε ο δήμαρχος στις δηλώσεις του. Όπως ανέφερε, δεν έπαιξε κανένα ρόλο στη μετάδοση η πρόσφατη εκδρομή που είχε κάνει το σχολείο μιας και κάποιοι από τους μαθητές είχαν εμφανίσει συμπτώματα και είχαν μείνει σπίτι τους πριν την εκδρομή.
Παράλληλα, το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου έχει ενημερώσει τον ΕΟΔΥ, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει τους απαραίτητους ελέγχους.
Το γυμνάσιο έκλεισε προληπτικά σήμερα, ενώ πιθανότητα θα παραμείνει κλειστό και την Παρασκευή ώστε να γίνει απολύμανση.
Ο δήμαρχος Ερμιόνης, Γιάννης Γεωργόπουλος, μίλησε στην ΕΡΤ, για τα αυξανόμενα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Γυμνάσιο που βρίσκεται στην περιοχή του Κρανιδίου, λέγοντας πως η κατάσταση υγείας των μαθητών είναι καλή και αν κάποια από τα παιδιά νοσηλεύεται είναι καθαρά για προληπτικούς λόγους. Στο συγκεκριμένο σχολείο υπάρχουν συνολικά 300 μαθητές.
Οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν πως πρόκειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα και για αυτόν τον λόγο υπήρξε ακραία μετάδοση. Οι μαθητές εμφάνισαν διάρροια, εμετούς και πυρετό.
Το πώς άρχισε η διασπορά του ιού με αποτέλεσμα να νοσήσουν 30 μαθητές, εκτίμησε ο δήμαρχος στις δηλώσεις του. Όπως ανέφερε, δεν έπαιξε κανένα ρόλο στη μετάδοση η πρόσφατη εκδρομή που είχε κάνει το σχολείο μιας και κάποιοι από τους μαθητές είχαν εμφανίσει συμπτώματα και είχαν μείνει σπίτι τους πριν την εκδρομή.
Παράλληλα, το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου έχει ενημερώσει τον ΕΟΔΥ, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει τους απαραίτητους ελέγχους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα