Καταδικάστηκε δικηγόρος στα Χανιά για υπεξαίρεση 140.000 ευρώ από το Γενικό Νοσοκομείο

Ο καταδικασθείς εισέπραττε για μια δεκαετία ενοίκια από ακίνητα που ανήκουν στο νοσηλευτικό ίδρυμα χωρίς να τα αποδίδει
Την ενοχή του 75χρονου πρώην δικηγόρου του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, αποφάσισε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Χανίων, για την υπόθεση υπεξαίρεσης συνολικού ποσού άνω των 140.000 ευρώ από το νοσηλευτικό ίδρυμα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο πρώην νομικός σύμβουλος κρίθηκε ένοχος καθώς, όπως και ο ίδιος παραδέχθηκε, εισέπραττε επί 10 χρόνια το μίσθωμα από δύο καταστήματα, ιδιοκτησίας του νοσοκομείου Χανίων, χωρίς να τα αποδίδει πίσω, κάτι που ανακάλυψε το 2020, η παρούσα διοίκηση του ιδρύματος και προχώρησε σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου.
Στην έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, ο 75χρονος αποδέχθηκε την κατηγορία, αναφέροντας ότι έχει ήδη επιστρέψει 20.000 ευρώ από το συνολικό ποσό που εισέπραττε για 10 χρόνια, ενώ δήλωσε ότι προτίθεται να πουλήσει ακίνητο ιδιοκτησίας του, ώστε να συμπληρώσει το ποσό της υπεξαίρεσης.
Παράλληλα ο κ. Μπέας συμπλήρωσε, ότι έχει καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ώστε να εξακριβωθεί εάν ο κατηγορούμενος είχε κάποια συνεννόηση με εσωτερικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου, ώστε να παραμένουν στο παρασκήνιο τα δύο ακίνητα.
«Παραδέχτηκε ότι εισέπραττε τα ενοίκια για τον εαυτό του»Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας κατέθεσε ως μάρτυρας αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Αντιληφθήκαμε ότι δύο ακίνητα ενοικιάζονται από επιχείρηση και ενημερωθήκαμε ότι από το 2010 μέχρι και το 2020, η εν λόγω επιχείρηση κατέθετε 1.200€ τον μήνα στον νομικό σύμβουλο του νοσοκομείου. Οταν ρωτήσαμε τον ίδιο, εκείνος παραδέχτηκε ότι εισέπραττε τα ενοίκια για τον εαυτό του».
