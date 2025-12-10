Σε λειτουργία ο νέος σταθμός υπεραστικων λεωφορείων στην Πάτρα
Σε λειτουργία ο νέος σταθμός υπεραστικων λεωφορείων στην Πάτρα

Ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Σε λειτουργία ο νέος σταθμός υπεραστικων λεωφορείων στην Πάτρα
Ξεκίνησε η λειτουργία του νέου σταθμού υπεραστικών λεωφορείων του νομού Αχαΐας.

Ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 στις 12:00 από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, φορέων, συμπολιτών , ταξιδιωτών και της διοίκησης του Υπεραστικού ΚΤΕΛ.

Τα επίσημα εγκαίνια του νέου Σταθμού θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία η Πάτρα θα φιλοξενήσει το Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Λεωφορείων Ελλάδος, με τη συμμετοχή εκπροσώπων και προέδρων από όλη τη χώρα.

Το τηλεφωνικό κέντρο των ΚΤΕΛ εμπλουτίζεται με νέα γραμμή 26 1600 1600. Οι γραμμές 2610 623 886-8 εξακολουθούν να ισχύουν.

Δείτε φωτογραφίες: 

ktel-axaias__1_
ktel-axaias__2_
ktel-axaias__3_
ktel-axaias__5_

