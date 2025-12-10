Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Σε λειτουργία ο νέος σταθμός υπεραστικων λεωφορείων στην Πάτρα
Ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
Ξεκίνησε η λειτουργία του νέου σταθμού υπεραστικών λεωφορείων του νομού Αχαΐας.
Ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 στις 12:00 από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, φορέων, συμπολιτών , ταξιδιωτών και της διοίκησης του Υπεραστικού ΚΤΕΛ.
Τα επίσημα εγκαίνια του νέου Σταθμού θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία η Πάτρα θα φιλοξενήσει το Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Λεωφορείων Ελλάδος, με τη συμμετοχή εκπροσώπων και προέδρων από όλη τη χώρα.
Το τηλεφωνικό κέντρο των ΚΤΕΛ εμπλουτίζεται με νέα γραμμή 26 1600 1600. Οι γραμμές 2610 623 886-8 εξακολουθούν να ισχύουν.
Δείτε φωτογραφίες:
