Ο Μαρουσάκης προειδοποιεί για νέα κακοκαιρία λίγο πριν από τις γιορτές, πως θα κάνουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Μαρουσάκης: Έρχεται μεταβολή του καιρού από τις 15/12, Χριστούγεννα με κρύο και χιόνια

Διχογνωμία στους μετεωρολόγους: Πρώιμες οι προβλέψεις για τον καιρό των Χριστουγέννων λένε Κολυδάς - Ζιακόπουλος

Μετά από μερικές ήπιες ημέρες με μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος, όπου οι πρωινές ώρες είναι ψυχρές και η θερμοκρασία ανεβαίνει προς το μεσημέρι,αλλάζει από την επόμενη εβδομάδα.Συγκεκριμένα, αναμένονται πιο χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και χιόνια στα ορεινά, φέρνοντας μία νέα κακοκαιρία λίγο πριν τα Χριστούγεννα.Στη σημερινή πρόγνωσή του για τον καιρό των επόμενων ημερών , ο μετεωρολόγος του Open εξηγεί αρχικά πως μία νέα διαταραχή αναμένεται στη χώρα προς το τέλος αυτής και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, φέρνοντας πτώση της θερμοκρασίας.Μέχρι τότε, οι συνθήκες που θα επικρατούν θα είναι φυσιολογικές για την εποχή, με κρύο τις πρωινές και βραδινές ώρες.Τέλος, όπως εξηγεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναμένεταιΣυγκεκριμένα αναφέρει πως προχωράμε προς τα Χριστούγεννα με άστατες καιρικές συνθήκες, με αρκετές βροχές, περισσότερο κρύο αλλά και χιόνια, κυρίως στα βουνά.Την ίδια ώρα, διχογνωμία υπάρχει μεταξύ των μετεωρολόγων σχετικά με τον καιρό των εορτών, καθώς κάποιοι θεωρούν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλείς προβλέψεις, ενώ άλλοι προειδοποιούν για πιθανή οργανωμένη κακοκαιρία.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει:



«Ήδη αρκετοί έχουν αρχίσει να δημοσιεύουν προβλέψεις για τον καιρό των Χριστουγέννων. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτό το παιχνίδι των υπερβολικών προγνώσεων τόσο νωρίς. Σχετικά ασφαλείς προγνώσεις έχουμε μόνο για το επόμενο δεκαήμερο.



✅Για τις προγνώσεις τις ημέρες των Χριστουγέννων, έχουμε ακόμη χρόνο μπροστά μας. Ο Δεκέμβριος μόλις περνά στο δεύτερο δεκαήμερο και θα επανέλθουμε με πιο ασφαλείς, πιο έγκυρες και πιο στοχευμένες εκτιμήσεις για τον καιρό των γιορτών. Ο χειμώνας αγαπά τις ανατροπές – και εμείς θα είμαστε εδώ για να τις αναλύσουμε. Μέχρι τότε, ας κρατήσουμε ότι ο πιο ζεστός «καιρός» των Χριστουγέννων είναι αυτός που φτιάχνουν οι άνθρωποι, όχι τα βαρομετρικά.



✅Αξίζει να θυμόμαστε ότι το χριστουγεννιάτικο χιόνι στην Ελλάδα είναι ένας όμορφος μύθος, βαθιά ριζωμένος στη συλλογική μας φαντασία. Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη και σπάνια προσφέρει λευκές εικόνες, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις και στα νότια γεωγραφικά πλάτη. Κι ενώ κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με απόλυτη σιγουριά τον καιρό των φετινών Χριστουγέννων, τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν πως τα περισσότερα ελληνικά σπίτια θα στολιστούν με χιονισμένα δέντρα – ακόμη κι αν το χιόνι τους είναι από... βαμβάκι, και η πραγματική ζεστασιά έρχεται από τις καρδιές μας. Καλές γιορτές . #Christmas #καιρος»





«Στ’ αλήθεια, μπορεί κανείς να προβλέψει με ακρίβεια τη θέση των συνεχώς κινούμενων ατμοσφαιρικών κυμάτων σε έναν χάρτη 15 ημέρες πριν;», αναρωτιέται ο, επισημαίνοντας τις περιορισμένες δυνατότητες των μακροπρόθεσμων προγνώσεων και την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τον καιρό σε βάθος χρόνου.