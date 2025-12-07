Μαρουσάκης: Ωμέγα εμποδιστής αλλάζει και πάλι τον καιρό, η πρώτη πρόγνωση για τα Χριστούγεννα
Μαρουσάκης: Ωμέγα εμποδιστής αλλάζει και πάλι τον καιρό, η πρώτη πρόγνωση για τα Χριστούγεννα

Αρκετές ημέρες με ήπιες καιρικές συνθήκες προβλέπει ο μετεωρολόγος – Η πρώτη εικόνα για τα Χριστούγεννα

Μαρουσάκης: Ωμέγα εμποδιστής αλλάζει και πάλι τον καιρό, η πρώτη πρόγνωση για τα Χριστούγεννα
Ήπιες αναμένονται οι καιρικές συνθήκες τις επόμενες ημέρες, λόγω του αντικυκλώνα «Ωμέγα» εμποδιστή, εξήγησε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, λέγοντας ότι μόνη παραφωνία θα είναι οι βοριάδες στο Αιγαίο που θα επιμείνουν με αυξομειώσεις αλλά και το κρύο τη νύχτα και ρο πρωί.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει σε ανάρτησή του ότι η καιρική ανάπαυλα αναμένεται να διαρκέσει από 5 έως 7 ημέρες. Στη συνέχεια, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν επαναφορά της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας κακοκαιριών από τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Ευρώπης.

Τι καιρό αναμένεται να κάνει τα Χριστούγεννα

Το τελευταίο μειώνει τις πιθανότητες για ήπιες καιρικές συνθήκες κοντά στα Χριστούγεννα, με τον πιο άστατο και ψυχρό καιρό να κερδίζει έδαφος, σε αντίθεση με τα ήπια «Πασχούγεννα», όπως τα χαρακτηρίζει, των τελευταίων ετών.

Αρκετά πιθανό είναι το σενάριο για βροχές και χιόνια στα ορεινά, που άλλωστε είναι και καιρικές συνθήκες που συμβαδίζουν περισσότερο με την εποχή.

Στην ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος συνοδεύει την ανάλυση με χάρτη από το προγνωστικό σύστημα, όπου αποτυπώνεται ο τύπος ατμοσφαιρικού εμποδισμού που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό

ΩΜΕΓΑ ΕΜΠΟΔΙΣΤΗΣ ΦΕΡΝΕΙ ΚΑΙΡΙΚΗ ΗΡΕΜΙΑ

Μετά και τα συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας που έδωσαν πολλές και επικίνδυνες βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας μας, ατμοσφαιρικό βουνό που θα απλωθεί πάνω από μεγάλο τμήμα της κεντρικής Μεσογείου θα κλείσει το δρόμο προς τις κακοκαιρίες χαρίζοντάς μας αρκετές ημέρες με ήπιες καιρικές συνθήκες. Μοναδική παραφωνία οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο που θα επιμείνουν με αυξομειώσεις αλλά και το κρύο τη νύχτα και το πρωί.

ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Μετά και αυτή την καιρική ανάπαυλα που φαίνεται να κρατά περίπου 5 με 7 ημέρες, φαίνεται να οδηγούμαστε και πάλι σε ροή κακοκαιριών από τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Ευρώπης. Οπότε μειώνονται οι πιθανότητες για ήπιες καιρικές συνθήκες κοντά στα Χριστούγεννα με τον άστατο και πιο ψυχρό καιρό να κερδίζει έδαφος σε αντίθεση με τα "Πασχούγεννα" που μας συνήθιζε τα τελευταία χρόνια ο καιρός.

Οπότε ένα αρκετά πιθανό σενάριο είναι να οδηγηθούμε σε βροχές και χιόνια στα βουνά μας, καιρός που συμβαδίζει με το ημερολόγιο.

Ακολουθεί χάρτης από το προγνωστικό μας σύστημα στον οποίο απεικονίζεται ο τύπος εμποδισμού ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που περιγράψαμε παραπάνω.

Όμορφη Κυριακή σε όλες και όλους!


Ο καιρός σήμερα

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια τους 12 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.


Ο καιρός αύριο

Στα ανατολικά ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με κατά τόπους βροχές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και ανατολικά και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.
