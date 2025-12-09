Η ΕΛΑΣ διαψεύδει ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστικές σφαίρες στα επεισόδια με τους αγρότες στην Κρήτη
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας οι μονάδες που επιχειρούσαν στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων δεν διαθέτουν ούτε φέρουν τέτοιο εξοπλισμό
Με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι χρησιμοποιήθηκαν από τις δυνάμεις της πλαστικές σφαίρες στα μπλόκα των αγροτών στην Κρήτη, κατά τα σοβαρά επεισόδια που συνέβησαν χθες.
Όπως τονίζεται, μεταξύ άλλων, οι μονάδες που επιχειρούσαν στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων δεν διαθέτουν ούτε φέρουν τέτοιο εξοπλισμό.
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει
Αναφορικά με δημοσιεύματα που διακινούνται και κάνουν λόγο για χρήση «πλαστικών σφαιρών» από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Κρήτη, διευκρινίζεται ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως ψευδής.
Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στα καθήκοντα των οποίων ανάγεται η διαχείριση πλήθους, δεν χρησιμοποιούν πλαστικές σφαίρες.
Οι μονάδες που επιχειρούσαν στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων δεν διαθέτουν ούτε φέρουν τέτοιο εξοπλισμό.
Οι αστυνομικοί ενήργησαν αποκλειστικά στο πλαίσιο των νόμιμων καθηκόντων τους, χρησιμοποιώντας ήπια και απολύτως θεσμοθετημένα μέσα διαχείρισης πλήθους, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την προστασία τόσο διερχόμενων πολιτών όσο και των ίδιων των διαδηλωτών.
Η διακίνηση ανυπόστατων πληροφοριών δεν συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο και διαστρεβλώνει την πραγματική εικόνα των γεγονότων.
