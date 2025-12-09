Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Επιχείρηση διάσωσης άνδρα από δύσβατο σημείο στον Ταΰγετο - Τραυματίστηκε μετά από πτώση σε χαράδρα
Στην επιχείρηση συμμετέχουν 24 πυροσβέστες και εθελοντές
Επιχείρηση διάσωσης άνδρα από δύσβατο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ταΰγετο.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η επιχείρηση διεξάγεται κοντά στην περιοχή Προφήτης Ηλίας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 24 πυροσβέστες και εθελοντές.
Διατέθηκε επίσης ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας τραυματίστηκε μετά από πτώση σε χαράδρα βάθους περίπου 200 μέτρων, στην περιοχή Κρυονέρι, βορειοδυτικά της Καρδαμύλης.
Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης άνδρα, από δύσβατο σημείο πλησίον της περιοχής Προφήτης Ηλίας στο όρος Ταΰγετος. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες και εθελοντές, ενώ διατέθηκε Ε/Π του ΕΚΣΕΔ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 9, 2025
