Επιχείρηση διάσωσης άνδρα από δύσβατο σημείο στον Ταΰγετο - Τραυματίστηκε μετά από πτώση σε χαράδρα
Επιχείρηση διάσωσης άνδρα από δύσβατο σημείο στον Ταΰγετο - Τραυματίστηκε μετά από πτώση σε χαράδρα

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 24 πυροσβέστες και εθελοντές

Επιχείρηση διάσωσης άνδρα από δύσβατο σημείο στον Ταΰγετο - Τραυματίστηκε μετά από πτώση σε χαράδρα
Επιχείρηση διάσωσης άνδρα από δύσβατο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ταΰγετο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η επιχείρηση διεξάγεται κοντά στην περιοχή Προφήτης Ηλίας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 24 πυροσβέστες και εθελοντές.

Διατέθηκε επίσης ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας τραυματίστηκε μετά από πτώση σε χαράδρα βάθους περίπου 200 μέτρων, στην περιοχή Κρυονέρι, βορειοδυτικά της Καρδαμύλης.


