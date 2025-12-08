Έγκλημα στην Ξάνθη: Ο 71χρονος δικυκλιστής ξεψύχησε αβοήθητος στην άσφαλτο, ο οδηγός του ΙΧ οδηγούσε μεθυσμένος, χωρίς δίπλωμα
ΕΛΛΑΔΑ
Ξάνθη Τροχαίο δυστύχημα μεθυσμένος Εγκατάλειψη

Έγκλημα στην Ξάνθη: Ο 71χρονος δικυκλιστής ξεψύχησε αβοήθητος στην άσφαλτο, ο οδηγός του ΙΧ οδηγούσε μεθυσμένος, χωρίς δίπλωμα

Ο 36χρονος προκάλεσε και δεύτερο τροχαίο με το αυτοκίνητό του να πέφτει σε μάντρα στο χωριο Σέλερο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 51χρονος αδελφός του, που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού, ενώ ο ίδιος τραυματίστηκε

Έγκλημα στην Ξάνθη: Ο 71χρονος δικυκλιστής ξεψύχησε αβοήθητος στην άσφαλτο, ο οδηγός του ΙΧ οδηγούσε μεθυσμένος, χωρίς δίπλωμα
Λίνα Κεκέση
42 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Χουσεΐν Μπαντάκ, πρώην αυτοδιοικητικός και πατέρας του αντιδημάρχου Οικονομικών Ξάνθης ήταν ο 71χρονος άντρας που έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο, όταν χτύπησε τη μηχανή που οδηγούσε, ένας 36χρονος οδηγός με το αμάξι του και τον εγκατέλειψε αβοήθητο στο δρόμο, το βράδυ της Κυριακής (7/12) στην περιοχή της Ξάνθης.

Συντετριμμένοι είναι όσοι γνώριζαν τον άτυχο άντρα, καθώς ήταν  ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή.

Αρχικά ο 36χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την ΕΛΑΣ δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, συγκρούστηκε με το ΙΧ που οδηγούσε με μηχανή που οδηγούσε ο 71χρονος Μπαντακ, στο 7ο χλμ της Εθνικής Οδού Ξάνθης – Κομοτηνής.

Αντί, όμως, να σταματήσει, ο 36χρονος εγκατέλειψε τον 71χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Λίγο αργότερα, όμως, ο 36χρονος προκάλεσε και δεύτερο τροχαίο με το αυτοκίνητό του να πέφτει σε μάντρα στο χωριο Σέλερο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 51χρονος αδελφός του, που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού, ενώ ο ίδιος τραυματίστηκε.

Ο 36χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης.

Σύμφωνα με πληροφορίες μαρτυρίες αναφέρουν πως ο 36χρονος οδηγός φέρεται να ήταν μεθυσμένος.
Λίνα Κεκέση
42 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σταμάτης Κριμιζής: Το νόημα της ζωής είναι να δημιουργήσουμε γνώση για τις επόμενες γενιές

Σταμάτης Κριμιζής: Το νόημα της ζωής είναι να δημιουργήσουμε γνώση για τις επόμενες γενιές

Ο διακεκριμένος επιστήμονας φωτίζει τα κρυμμένα μυστικά του διαστήματος, εξηγεί γιατί είναι απίθανο να είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θεωρεί ότι η εποίκηση του Αρη δεν είναι ένα βιώσιμο πρότζεκτ και επισημαίνει την αποστολή που έχουμε ως ανθρωπότητα στον πλανήτη Γη.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης