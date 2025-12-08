Έγκλημα στην Ξάνθη: Ο 71χρονος δικυκλιστής ξεψύχησε αβοήθητος στην άσφαλτο, ο οδηγός του ΙΧ οδηγούσε μεθυσμένος, χωρίς δίπλωμα

Ο 36χρονος προκάλεσε και δεύτερο τροχαίο με το αυτοκίνητό του να πέφτει σε μάντρα στο χωριο Σέλερο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 51χρονος αδελφός του, που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού, ενώ ο ίδιος τραυματίστηκε