Έγκλημα στην Ξάνθη: Ο 71χρονος δικυκλιστής ξεψύχησε αβοήθητος στην άσφαλτο, ο οδηγός του ΙΧ οδηγούσε μεθυσμένος, χωρίς δίπλωμα
Ο Χουσεΐν Μπαντάκ, πρώην αυτοδιοικητικός και πατέρας του αντιδημάρχου Οικονομικών Ξάνθης ήταν ο 71χρονος άντρας που έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο, όταν χτύπησε τη μηχανή που οδηγούσε, ένας 36χρονος οδηγός με το αμάξι του και τον εγκατέλειψε αβοήθητο στο δρόμο, το βράδυ της Κυριακής (7/12) στην περιοχή της Ξάνθης.
Συντετριμμένοι είναι όσοι γνώριζαν τον άτυχο άντρα, καθώς ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή.
Αρχικά ο 36χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την ΕΛΑΣ δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, συγκρούστηκε με το ΙΧ που οδηγούσε με μηχανή που οδηγούσε ο 71χρονος Μπαντακ, στο 7ο χλμ της Εθνικής Οδού Ξάνθης – Κομοτηνής.
Αντί, όμως, να σταματήσει, ο 36χρονος εγκατέλειψε τον 71χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα.
Λίγο αργότερα, όμως, ο 36χρονος προκάλεσε και δεύτερο τροχαίο με το αυτοκίνητό του να πέφτει σε μάντρα στο χωριο Σέλερο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 51χρονος αδελφός του, που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού, ενώ ο ίδιος τραυματίστηκε.
Ο 36χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης.
Σύμφωνα με πληροφορίες μαρτυρίες αναφέρουν πως ο 36χρονος οδηγός φέρεται να ήταν μεθυσμένος.
