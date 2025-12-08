Μια κούπα καφέ, μια αφορμή για ισότητα - Με δράσεις που ενισχύουν την καθημερινότητα και δημιουργούν νέες δυνατότητες, ο NESCAFÉ® προάγει την ισότιμη συμμετοχή και την εμπειρία μάθησης.
Τραγωδία στην Ξάνθη: 36χρονος χωρίς δίπλωμα αφού εγκατέλειψε 71χρονο δικυκλιστή που πέθανε, έπεσε σε μάντρα και σκοτώθηκε ο αδελφός του
Ο 51χρονος αδελφός του 36χρονου ήταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο - Ο οδηγός συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Διπλό τροχαίο με τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο ανθρώπων προκάλεσε ένας 36χρονος οδηγός ΙΧ το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή της Ξάνθης.
Αρχικά ο 36χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την ΕΛΑΣ δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, συγκρούστηκε με το ΙΧ που οδηγούσε με μηχανή που οδηγούσε ένας 71χρονος στο 7ο χλμ της Εθνικής Οδού Ξάνθης – Κομοτηνής.
Αντί, όμως, να σταματήσει, ο 36χρονος εγκατέλειψε τον 71χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα και σύμφωνα με το xanthinea.gr ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στα Κιμμέρια της Ξάνθης.
Λίγο αργότερα, όμως, ο 36χρονος προκάλεσε και δεύτερο τροχαίο με το αυτοκίνητό του να πέφτει σε μάντρα στο χωριό Σέλερο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 51χρονος αδελφός του που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού ενώ ο ίδιος τραυματίστηκε.
Ο 36χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ενώ την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα δύο τροχαία στην ΞάνθηΤην 7-12-2025 και περί ώρα 21:20, στο 7,1 χλμ της Εθνικής Οδού Ξάνθης – Κομοτηνής (μέσω Ιάσμου), Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 36χρονος ημεδαπός και επέβαινε 51χρονος ημεδαπός συγκρούσθηκε νωτομετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 71χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ξάνθης. Ο 36χρονος οδηγός, ο οποίος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και εντοπίσθηκε λίγο αργότερα σε οικισμό της Ξάνθης μαζί με το όχημα, στο οποίο βρέθηκε επίσης θανάσιμα τραυματισμένος συνεπεία του ατυχήματος ο 51χρονος συνοδηγός και αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ξάνθης, ενώ ο 36χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης.
