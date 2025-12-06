Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Λαμία: Τραυματίστηκε 35χρονος μετά από πτώση σοβάδων
Λαμία: Τραυματίστηκε 35χρονος μετά από πτώση σοβάδων
Το ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή Πανουργιά και Θερμοπυλών όταν ο άνδρας πήγαινε στη δουλειά του και κομμάτια από σοβά του έπεσαν στο κεφάλι
Πτώση σοβάδων σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (6/12) στην πόλη της Λαμίας, που είχε σαν αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό διερχόμενου πολίτη.
Το συμβάν καταγράφηκε στη συμβολή Πανουργιά και Θερμοπυλών όταν ένας 35χρονος πήγαινε στη δουλειά του και κομμάτια από σοβά του έπεσαν στο κεφάλι. Επαγγελματίας από κοντινό κατάστημα έσπευσε να τον βοηθήσει και να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το lamiareport.gr.
Στον τραυματία δόθηκε πάγος για πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια το ασθενοφόρο τον μετέφερε στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας για εξετάσεις.
Το συμβάν καταγράφηκε στη συμβολή Πανουργιά και Θερμοπυλών όταν ένας 35χρονος πήγαινε στη δουλειά του και κομμάτια από σοβά του έπεσαν στο κεφάλι. Επαγγελματίας από κοντινό κατάστημα έσπευσε να τον βοηθήσει και να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το lamiareport.gr.
Στον τραυματία δόθηκε πάγος για πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια το ασθενοφόρο τον μετέφερε στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας για εξετάσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα