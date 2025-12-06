Λαμία: Τραυματίστηκε 35χρονος μετά από πτώση σοβάδων
ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία Σοβάδες Τραυματισμός

Λαμία: Τραυματίστηκε 35χρονος μετά από πτώση σοβάδων

Το ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή Πανουργιά και Θερμοπυλών όταν ο άνδρας πήγαινε στη δουλειά του και κομμάτια από σοβά του έπεσαν στο κεφάλι

Λαμία: Τραυματίστηκε 35χρονος μετά από πτώση σοβάδων
1 ΣΧΟΛΙΟ
Πτώση σοβάδων σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (6/12) στην πόλη της Λαμίας, που είχε σαν αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό διερχόμενου πολίτη.

Το συμβάν καταγράφηκε στη συμβολή Πανουργιά και Θερμοπυλών όταν ένας 35χρονος πήγαινε στη δουλειά του και κομμάτια από σοβά του έπεσαν στο κεφάλι. Επαγγελματίας από κοντινό κατάστημα έσπευσε να τον βοηθήσει και να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Στον τραυματία δόθηκε πάγος για πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια το ασθενοφόρο τον μετέφερε στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας για εξετάσεις.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης