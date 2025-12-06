Λαμία: Τραυματίστηκε 35χρονος μετά από πτώση σοβάδων

Το ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή Πανουργιά και Θερμοπυλών όταν ο άνδρας πήγαινε στη δουλειά του και κομμάτια από σοβά του έπεσαν στο κεφάλι