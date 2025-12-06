Άνοιξε το κέντρο της Αθήνας μετά τα επεισόδια: 15 συλλήψεις στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Επεισόδια μικρής διάρκειας σημειώθηκαν λίγο μετά τις 20:00 του Σαββάτου (6/12) στο κέντρο της Αθήνας στην πορεία για τη 17η επέτειο από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα.
Συγκεκριμένα, ενώ η πορεία βρισκόταν προς το τέλος της, στην οδό Πανεπιστημίου, ομάδα διαδηλωτών στο ύψος της Μπενάκη, προσπάθησε να κατευθυνθεί προς τα Εξάρχεια, ωστόσο, δυνάμεις των ΜΑΤ δεν τους το επέτρεψε. Στο σημείο επικράτησε ένταση με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε χρήση χημικών και κρότου λάμψης.
Κατά το περιστατικό οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 15 συλλήψεις ενώ από το πρωί έχουν γίνει 54 προσαγωγές εκ των οποίων οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
Προηγήθηκε συγκέντρωση στα προπύλαια και ακολούθησε πορεία μνήμης για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου στο κέντρο της Αθήνας με την ΕΛ.ΑΣ να προχωρά σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Λίγο πριν τις 21:00, η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης αποκαταστάθηκε και οι δρόμοι άνοιξαν.
Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ έκλεισαν στις 17.00 οι σταθμοί του Μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» με τους συρμούς να διέρχονταν χωρίς στάση και άνοιξαν λίγο μετά τις 20.00.
Την ίδια ώρα, πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου πραγματοποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη με τις Αρχές να προχωρούν σε 10 προσαγωγές.
Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από την πλατεία της Κάμαρας, όπου νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση και κινήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για τα επεισόδια στην Αθήνα
Σήμερα, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα συγκεντρώσεις και πορείες στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, κατόπιν σχετικών καλεσμάτων συλλόγων, οργανώσεων και συλλογικοτήτων.
Οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί σύμφωνα με ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό, με σκοπό τη διαφύλαξη του ειρηνικού χαρακτήρα των εκδηλώσεων, την προστασία των συμμετεχόντων και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της πόλης.
Περί ώρα 13:10’ πραγματοποιήθηκε πορεία περίπου 300 ατόμων με εκκίνηση τα Προπύλαια, η οποία εξελίχθηκε ομαλά και ολοκληρώθηκε χωρίς έκνομα περιστατικά.
Περί ώρα 18:00’, συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια περίπου 5.000 άτομα, τα οποία πραγματοποίησαν πορεία μέσω κεντρικών οδικών αξόνων της πόλης.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των συγκεντρώσεων εφαρμόστηκαν σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεξαγωγή τους και η απρόσκοπτη λειτουργία της κυκλοφορίας.
Κατά την ολοκλήρωση της απογευματινής πορείας και περί ώρα 20:05’, ομάδα περίπου 400 ατόμων, που έφερε καδρόνια και αντιασφυξιογόνες μάσκες, επιτέθηκε σφοδρά κατά διμοιριών αποκατάστασης τάξης στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Εμμανουήλ Μπενάκη.
Οι διμοιρίες είχαν αναπτυχθεί βάσει επιχειρησιακού σχεδιασμού, προκειμένου να αποτραπεί η κατευθυνόμενη μετακίνηση τους προς την περιοχή των Εξαρχείων και να διαφυλαχθεί η ομαλότητα και η ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.
Οι αστυνομικές δυνάμεις, μετά την επίθεση που δέχθηκαν, έκαναν χρήση των απολύτως αναγκαίων μέσων για την αποκατάσταση της τάξης, προχωρώντας σε 15 συλλήψεις ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση. Η άμεση επιχειρησιακή ανταπόκριση οδήγησε στη διάχυση των επιτιθέμενων ομάδων και στην ταχεία επαναφορά της περιοχής στην κανονικότητα, χωρίς να σημειωθούν περαιτέρω επεισόδια.
Στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων που διενεργήθηκαν πριν και κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων, προσήχθησαν συνολικά 54 άτομα, εκ των οποίων 4 συνελήφθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Την υπόθεση χειρίζεται προανακριτικά η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας.
