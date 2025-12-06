Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Σπέτσες: Συνέλαβαν οδηγό βυτιοφόρου για απόρριψη λυμάτων σε δασική περιοχή
Εις βάρος του 79χρονου οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση του νόμου για την προστασία του περιβάλλοντος
Στη σύλληψη 79χρονου οδηγού βυτιοφόρου, για παράβαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας, προχώρησε το πρωί της περασμένης Τετάρτης η αστυνομία στις Σπέτσες.
Ο οδηγός, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκε να πετά λύματα σε δασική περιοχή του νησιού, προκαλώντας εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μετά από πληροφορίες, από το Αστυνομικό Τμήμα Σπετσών, σε συνεργασία με υπαλλήλους του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Πειραιά. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε η ύπαρξη των λυμάτων στο έδαφος, επιβεβαιώνοντας την περιβαλλοντική ρύπανση.
Οι αστυνομικοί, μετά από συντονισμένες ενέργειες και προανάκριση, ταυτοποίησαν τον 79χρονο οδηγό ως δράστη της παράβασης και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του για παραβίαση του νόμου περί προστασίας του περιβάλλοντος.
