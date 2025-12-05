Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Συνελήφθη 17χρονος μαθητής για ναρκωτικά σε σχολείο στον Άγιο Νικόλαο
Μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων περίπου 2 κιλά κάνναβης, 2,1 γραμμάρια κοκαΐνης, 27.710 ευρώ
Στη σύλληψη ενός 17χρονου μαθητή για ναρκωτικά προχώρησε το πρωί της Πέμπτη (4/12) η Αστυνομία σε σχολείο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης.
Πιο συγκεκριμένα, μετά από έρευνα της Αστυνομίας, ο μαθητής κατά την είσοδο του στο σχολείο είχε στην κατοχή του 23 γραμμάρια κάνναβης, 555 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.
Επιπλέον, συνελήφθη η 52χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ ο πατέρας αναζητείται από τις Αρχές.
Ακολούθησαν έρευνες στο σπίτι της οικογένειας και στο πάρκινγκ που χρησιμοποιούσε ως κρυψώνα, όπου κατασχέθηκαν:
- 2 κιλά κάνναβης (περίπου)
- 2,1 γραμμάρια κοκαΐνης
- 27.710 ευρώ από πιθανή παράνομη δραστηριότητα
- Ζυγαριά ακριβείας
- Ένα μαχαίρι
Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αγίου Νικολάου.
