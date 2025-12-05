Συνελήφθη 17χρονος μαθητής για ναρκωτικά σε σχολείο στον Άγιο Νικόλαο

Μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων περίπου 2 κιλά κάνναβης, 2,1 γραμμάρια κοκαΐνης, 27.710 ευρώ