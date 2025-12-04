Εικόνες φρίκης καταγράφει φιλοζωικός σύλλογος στην Τρίπολη: Αδέσποτη σκυλίτσα θηλάζει τα κουτάβια της ενώ ξεψυχά

Ο Πολιτιστικός Φιλοζωικός Σύλλογος Τρίπολης με ανάρτησή του καταγγέλει την ελλιπή αντιμετώπιση του Δήμου στο θέμα των αδέσποτων





Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο Πολιτιστικός Φιλοζωικός Σύλλογος Τρίπολης αναφέρει:



Τρίπολη: Αδέσποτη, αστείρωτη σκυλίτσα γέννησε κουτάβια πολυ κοντά στο δημοτικό καταφύγιο στη Νεστάνη.



Στην πράξη;

Αδιαφορία



Εγκατάλειψη

Σήμερα, κάτοικοι τη βρήκαν να ψυχορραγεί, ενώ τα μικρά της προσπαθούσαν να θηλάσουν για να κρατηθούν στη ζωή.

Κλείσιμο

Όταν λέμε ότι δεν υπάρχει καμία οργάνωση από τον Δήμο, δεν το λέμε για να «γκρινιάξουμε».

Το λέμε γιατί η πραγματικότητα το βροντοφωνάζει:

Ζώα γεννούν ασταμάτητα, υποφέρουν, πεθαίνουν και τίποτα δεν αλλάζει.

Εικόνες φρίκης καταγράφονται σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Πολιτιστικού Φιλοζωικού Συλλόγου Τρίπολης /Arcadia Animal Care, που αναδεικνύει ένα σημαντικό ζήτημα αναφορικά με την πρόβλεψη του Δήμου Τρίπολης για τα αδέσποτα ζώα της περιοχής.Τρίπολη: Αδέσποτη, αστείρωτη σκυλίτσα γέννησε κουτάβια πολυ κοντά στο δημοτικό καταφύγιο στη Νεστάνη.Εκεί όπου θα έπρεπε να υπάρχει φροντίδα, πρόγραμμα, υπευθυνότητα.Στην πράξη;ΑδιαφορίαΜηδενική οργάνωσηΕγκατάλειψηΣήμερα, κάτοικοι τη βρήκαν να ψυχορραγεί, ενώ τα μικρά της προσπαθούσαν να θηλάσουν για να κρατηθούν στη ζωή.Αν αυτή η εικόνα δεν ξεγυμνώνει την αποτυχία του Δήμου, τότε τι χρειάζεται; Να πεθάνουν ΟΛΑ;Όταν λέμε ότι δεν υπάρχει καμία οργάνωση από τον Δήμο, δεν το λέμε για να «γκρινιάξουμε».Το λέμε γιατί η πραγματικότητα το βροντοφωνάζει:Ζώα γεννούν ασταμάτητα, υποφέρουν, πεθαίνουν και τίποτα δεν αλλάζει.

Η σκυλίτσα αυτή δίνει τώρα τη μεγαλύτερη μάχη της.

Και αναρωτιόμαστε:

Θα προλάβει να δει ξανά τα μωρά της;

Δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρει κι αυτό από μόνο του είναι κρίμα και αδικία.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ.

Οι δικαιολογίες τελείωσαν.

Τα ζώα δεν έχουν χρόνο για χάσιμο.

Όχι άλλα θύματα.



Βίντεο δείχνει στη συνέχεα τη σκυλίτσα να έχει πλέον ψοφήσει, με τα κουτάβια να να προσπαθούν να χορτάσουν την πείνα τους θηλάζοντας τη σορό της.



«Η μάνα δεν τα κατάφερε και αυτά τα μικρά δεν θα την ξαναδούν ποτέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα μιας πόλης όπου η δημοτική αδιαφορία αφήνει τα ζώα στο έλεος του Θεού», αναφέρεται στην ανάρτηση.









Σε επόμενο βίντεο, κι ενώ τα κουτάβια έχουν πλέον μπει σε ένα κλουβί από τους ανθρώπους του Συλλόγου, υπάρχουν στην ανάρτηση πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται να τα υιοθετήσουν.





