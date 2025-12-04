Στη Βλυχάδα το μεγαλύτερο ύψος βροχής στην Αττική, στα 45 χιλιοστά έφτασε στο Γκάζι, δείτε τον χάρτη του Meteo
Σημαντικές βροχοπτώσεις εκδηλώνονται στο νομό Αττικής, αλλά και στην πόλη της Αθήνας από το μεσημέρι της Πέμπτης και θα συνεχιστούν, κατά τόπους, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής.
Στο χάρτη που ακολουθεί αποτυπώνονται τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 18:00 το απόγευμα, όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.
Στη Βλυχάδα καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος (97 mm) και ακολούθησαν τα Βίλια (76 mm) και ο Ασπρόπυργος (48 mm). Στο κέντρο της Αθήνας, στο Γκάζι η βροχή έφτασε τα 45 mm.
Δείτε τον χάρτη
Στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως το μεσημέρι
Στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως σήμερα το μεσημέρι (στις 16.00), σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.
Όπως αποτυπώθηκε σε σχετικό χάρτη το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 16:00 σημειώθηκε στη Σκάλα Λακωνίας με 109.6 mm, ενώ ακολούθησε το Δίον Πιερίας με 101.2 mm.
