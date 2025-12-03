Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη μπλε γραμμή του Μετρό
H κυκλοφορία είχε διακοπεί στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο - Εθνική Άμυνα λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση
H ΣΤΑ.ΣΥ ενημέρωσε ότι αποκαταστάθηκε κυκλοφορία στη Γραμμή 3 (μπλε) του Μετρό και η κίνηση των συρμών διεξάγεται κανονικά στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο - Εθνική Άμυνα.
Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, υπήρχε πρόβλημα ηλεκτροδότησης των σταθμών και της Γραμμής στο τμήμα Χολαργός - Δουκίσσης Πλακεντίας.
Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ:
Σας ενημερώνουμε, πως αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό. Η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Δημοτικό Θέατρο - Δουκίσσης Πλακεντίας - Αεροδρόμιο. Ζητάμε συγνώμη από το επιβατικό μας κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που προκλήθηκε.
Χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες, οι 8 περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό
Ο Άγγελος Λάτσιος στο Πολεμικό Ναυτικό με σύσσωμη την οικογένειά του, δείτε τις φωτογραφίες με τη Μενεγάκη, τον Λάτσιο και τον Ματέο
Πώς ο ένας κακός από το Μόνος στο Σπίτι κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία - Η λεπτομέρεια στη συμφωνία του που αποδείχτηκε χρυσάφι
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr