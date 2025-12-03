Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη μπλε γραμμή του Μετρό

H ΣΤΑ.ΣΥ ενημέρωσε ότι αποκαταστάθηκε κυκλοφορία στη Γραμμή 3 (μπλε) του Μετρό και η κίνηση των συρμών διεξάγεται κανονικά στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο - Εθνική Άμυνα.



Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, υπήρχε πρόβλημα ηλεκτροδότησης των σταθμών και της Γραμμής στο τμήμα Χολαργός - Δουκίσσης Πλακεντίας.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ:



Σας ενημερώνουμε, πως αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό. Η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Δημοτικό Θέατρο - Δουκίσσης Πλακεντίας - Αεροδρόμιο. Ζητάμε συγνώμη από το επιβατικό μας κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που προκλήθηκε.

