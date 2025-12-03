Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!
Έκτακτη μοτοπορεία των ταξί προς τη Βουλή μετά τα επεισόδια έξω από το υπουργείο Μεταφορών, δείτε βίντεο
Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας - Επεισόδια νωρίτερα στην πύλη του Υπουργείου Μεταφορών
Έκτακτη μοτοπορεία προς τη Βουλή πραγματοποιούν αυτή την ώρα τα ταξί. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε προκληθεί ένταση στο υπουργείο Μεταφορών. Στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας επικρατεί κυκλοφοριακό χάος λόγω των νέων ρυθμίσεων της Τροχαίας για την πομπή των ταξί.
Νωρίτερα σημειώθηκαν επεισόδια μικρής έκτασης ανάμεσα στους αυτοκινητιστές των ταξί και τα ΜΑΤ στην πύλη του Υπουργείου Μεταφορών.
Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 14:00, διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν ζητώντας να συνομιλήσουν με τους αρμοδίους ενώ πέταξαν και καρέκλες εναντίον των αστυνομικών.
Από την πλευρά των ΜΑΤ έγινε περιορισμένη χρήση χημικών.
Η κίνηση στους δρόμουςΛόγω των κινητοποιήσεων των οδηγών ταξί, αυτή την ώρα καταγράφεται αυξημένη κίνηση στη Λεωφόρο Μεσογείων και στα δύο ρεύματα στο ύψος του υπουργείο Μεταφορών και στη Βασιλίσσης Σοφίας ανά τμήματα από το Μέγαρο Μουσικής μέχρι τη Βουλή.
Κίνηση παρατηρείται και στον Κηφισό στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Λυκόβρυσης μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και ανά τμήματα στη Λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα.
