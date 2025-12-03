Πότε έρχονται τα πρώτα SMS για τα δωρεάν φάρμακα της παχυσαρκίας
ΕΛΛΑΔΑ
Πρόγραμμα «Προλαμβάνω» Εμβόλιο Παχυσαρκία

Πότε έρχονται τα πρώτα SMS για τα δωρεάν φάρμακα της παχυσαρκίας

Τι ισχύει για όσους δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία - Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τα κριτήρια, τα παραπεμπτικά και τα επόμενα βήματα που θα τους φέρουν πιο κοντά στα δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας

Πότε έρχονται τα πρώτα SMS για τα δωρεάν φάρμακα της παχυσαρκίας
Κλέλια Γιαρίμογλου
Τέλος στη σύγχυση που έχει επικρατήσει το τελευταίο διάστημα σχετικά με παρατάσεις στα παραπεμπτικά για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» βάζουν πηγές του ygeiamou.gr από το υπουργείο Υγείας, ξεκαθαρίζοντας πως πρόκειται για μία αυτοματοποιημένη διαδικασία, η οποία ανανεώνεται διαρκώς μέσω του συστήματος.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» αφορά δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου, οι οποίες αποτελούν το απαραίτητο πρώτο βήμα για την πρόσβαση των δικαιούχων στα δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία.

Όπως διευκρινίζουν πηγές του υπουργείου Υγείας, όσοι πολίτες δεν έχουν προχωρήσει στο πρώτο στάδιο, δηλαδή στις αιματολογικές εξετάσεις για τον έλεγχο του λιπιδαιμικού προφίλ, λαμβάνουν αυτόματα sms με τα παραπεμπτικά, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους ίδιους. Το ίδιο ισχύει και για το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, που αφορά την ιατρική εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου από γιατρό.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr


Ειδήσεις σήμερα

Άκαρπες οι αμερικανορωσικές συνομιλίες για τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, ενώ ο Πούτιν απειλεί την Ευρώπη με πόλεμο

Οι αγρότες κλείνουν σήμερα και το τελωνείο του Προμαχώνα και εξετάζουν σκλήρυνση της στάσης τους

Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Κλέλια Γιαρίμογλου

Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης