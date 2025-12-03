Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Πότε έρχονται τα πρώτα SMS για τα δωρεάν φάρμακα της παχυσαρκίας
Πότε έρχονται τα πρώτα SMS για τα δωρεάν φάρμακα της παχυσαρκίας
Τι ισχύει για όσους δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία - Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τα κριτήρια, τα παραπεμπτικά και τα επόμενα βήματα που θα τους φέρουν πιο κοντά στα δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας
Τέλος στη σύγχυση που έχει επικρατήσει το τελευταίο διάστημα σχετικά με παρατάσεις στα παραπεμπτικά για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» βάζουν πηγές του ygeiamou.gr από το υπουργείο Υγείας, ξεκαθαρίζοντας πως πρόκειται για μία αυτοματοποιημένη διαδικασία, η οποία ανανεώνεται διαρκώς μέσω του συστήματος.
Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» αφορά δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου, οι οποίες αποτελούν το απαραίτητο πρώτο βήμα για την πρόσβαση των δικαιούχων στα δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία.
Όπως διευκρινίζουν πηγές του υπουργείου Υγείας, όσοι πολίτες δεν έχουν προχωρήσει στο πρώτο στάδιο, δηλαδή στις αιματολογικές εξετάσεις για τον έλεγχο του λιπιδαιμικού προφίλ, λαμβάνουν αυτόματα sms με τα παραπεμπτικά, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους ίδιους. Το ίδιο ισχύει και για το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, που αφορά την ιατρική εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου από γιατρό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» αφορά δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου, οι οποίες αποτελούν το απαραίτητο πρώτο βήμα για την πρόσβαση των δικαιούχων στα δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία.
Όπως διευκρινίζουν πηγές του υπουργείου Υγείας, όσοι πολίτες δεν έχουν προχωρήσει στο πρώτο στάδιο, δηλαδή στις αιματολογικές εξετάσεις για τον έλεγχο του λιπιδαιμικού προφίλ, λαμβάνουν αυτόματα sms με τα παραπεμπτικά, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους ίδιους. Το ίδιο ισχύει και για το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, που αφορά την ιατρική εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου από γιατρό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ειδήσεις σήμερα
Άκαρπες οι αμερικανορωσικές συνομιλίες για τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, ενώ ο Πούτιν απειλεί την Ευρώπη με πόλεμο
Οι αγρότες κλείνουν σήμερα και το τελωνείο του Προμαχώνα και εξετάζουν σκλήρυνση της στάσης τους
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Άκαρπες οι αμερικανορωσικές συνομιλίες για τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, ενώ ο Πούτιν απειλεί την Ευρώπη με πόλεμο
Οι αγρότες κλείνουν σήμερα και το τελωνείο του Προμαχώνα και εξετάζουν σκλήρυνση της στάσης τους
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα