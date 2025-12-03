Πότε έρχονται τα πρώτα SMS για τα δωρεάν φάρμακα της παχυσαρκίας

Τι ισχύει για όσους δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία - Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τα κριτήρια, τα παραπεμπτικά και τα επόμενα βήματα που θα τους φέρουν πιο κοντά στα δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας