Ρυμούλκησαν τη θαλαμηγό που είχε προσαράξει στη νησίδα Πάτροκλος στον Σαρωνικό Κόλπο - Δείτε φωτογραφίες
Βρίσκεται πλέον στο Λαύριο - Από το περιστατικό δεν είχε σημειωθεί κάποιος τραυματισμός
Ρυμουλκήθηκε η θαλαμηγός με σημαία Βουλγαρίας, η οποία είχε προσαράξει στη νησίδα Πάτροκλος στον Σαρωνικό Κόλπο τον Σεπτέμβριο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η θαλαμηγός, στην οποία επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί όταν έγινε το περιστατικό, βρίσκεται πλέον στο Λαύριο.
Από το ατύχημα δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.
Δείτε φωτογραφίες:
