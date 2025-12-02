Ρυμούλκησαν τη θαλαμηγό που είχε προσαράξει στη νησίδα Πάτροκλος στον Σαρωνικό Κόλπο - Δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Θαλαμηγος Σαρωνικός

Ρυμούλκησαν τη θαλαμηγό που είχε προσαράξει στη νησίδα Πάτροκλος στον Σαρωνικό Κόλπο - Δείτε φωτογραφίες

Βρίσκεται πλέον στο Λαύριο - Από το περιστατικό δεν είχε σημειωθεί κάποιος τραυματισμός

Ρυμούλκησαν τη θαλαμηγό που είχε προσαράξει στη νησίδα Πάτροκλος στον Σαρωνικό Κόλπο - Δείτε φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ρυμουλκήθηκε η θαλαμηγός με σημαία Βουλγαρίας, η οποία είχε προσαράξει στη νησίδα Πάτροκλος στον Σαρωνικό Κόλπο τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η θαλαμηγός, στην οποία επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί όταν έγινε το περιστατικό, βρίσκεται πλέον στο Λαύριο.

Από το ατύχημα δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Δείτε φωτογραφίες:

Ρυμούλκησαν τη θαλαμηγό που είχε προσαράξει στη νησίδα Πάτροκλος στον Σαρωνικό Κόλπο - Δείτε φωτογραφίες
Ρυμούλκησαν τη θαλαμηγό που είχε προσαράξει στη νησίδα Πάτροκλος στον Σαρωνικό Κόλπο - Δείτε φωτογραφίες


Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι μετά από έρευνα της βελγικής αστυνομίας για απάτη με κοινοτικά κονδύλια

Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή στη Δήμητρα Ματσούκα - Ένοχη για όλες τις κατηγορίες η ηθοποιός

Άγνωστες ιστορίες της Βουγιουκλάκη, της Καρέζη και άλλων αστέρων - Οι διηγήσεις του γυναικολόγου των διασήμων Νίκου Παπανικολάου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης