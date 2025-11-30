Εκτροπές της κυκλοφορίας και ρυθμίσεις λόγω των αγροτικών μπλόκων: Δείτε τις εναλλακτικές διαδρομές

Κλείσιμο

Σε εκτροπές της κυκλοφορίας προχώρησε η αστυνομία λόγω των αποκλεισμών σημείων του οδικού δικτύου από τους αγρότες.Ετσι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, διακόπηκε η κυκλοφορία όλων των οχημάτωναπό την 12.55΄ ώρα σήμερα (30-11-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια στο ύψος του κυκλικού κόμβου Πλατυκάμπου, μέσω της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή θα κατευθύνονται μέσω Επ. Οδού Λάρισας – Αγιοκάμπου στον παράδρομο του Π.ΑΘ.Ε. και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Συκουρίου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.).Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Συκουρίου (Χ/Θ 362+061 του Π.Α.Θ.Ε.) και μέσω παραδρόμου Π.Α.Θ.Ε., στην Επ. Οδό Λάρισας – Αγιοκάμπου και ακολούθως μέσω της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή στον κυκλικό κόμβο Πλατυκάμπου μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Βόλου, θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.).Ετσι, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώθηκε ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, για λόγους ασφαλείας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, από την 11.45΄ ώρα σήμερα (30-11-2025), και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στα κάτωθι τμήματα:από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 11η χ/θ (1η διασταύρωση Ματαράγκας – έξοδος ΒΙ.ΠΕ.) &, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 15η χ/θ (διασταύρωση Καρποχωρίου – αερογέφυρα Σοφάδων).Κατά τη διάρκεια των ως άνω απαγορεύσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Δέλτα Παλαμά, μέσω των Τ.Κ. Γοργοβιτών – ΒΙ.ΠΕ. και είσοδο στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λάρισας (ύψος 1ης διασταύρωσης Ματαράγκας) και αντίστροφα.Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Δέλτα Παλαμά, μέσω των Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, Καρποχωρίου και είσοδο στην Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσας – Ν. Μοναστηρίου (ύψος αερογέφυρας Σοφάδων) και αντίστροφα., αμφίπλευρα, του Ανισόπεδου Κόμβου Καρδίτσας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65).Κατά τη διάρκεια της ως άνω απαγόρευσης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:Η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων που κινούνται στον Αυτοκινητόδρομο, και προορίζονταν για τον Α/Κ Καρδίτσας θα διεξάγεται από τις προηγούμενες ή επόμενες εισόδους – εξόδους του Ε-65, ήτοι τους Α/Κ Σοφάδων και Προαστίου.Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να ακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών για την ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.