Συναυλία - αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη σήμερα στο χριστουγεννιάτικο χωριό στο Πεδίον του Άρεως
ΕΛΛΑΔΑ
Χριστουγεννιάτικο χωριό

Συναυλία - αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη σήμερα στο χριστουγεννιάτικο χωριό στο Πεδίον του Άρεως

Μουσική, δράσεις για όλη την οικογένεια και γιορτινή ατμόσφαιρα σήμερα στο χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Συναυλία - αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη σήμερα στο χριστουγεννιάτικο χωριό στο Πεδίον του Άρεως
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ανοιχτό από χθες είναι το χριστουγεννιάτικο χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως , όπου μικροί και μεγάλοι μπορούν  να ζήσουν το πνεύμα των Χριστουγέννων με κάθε δυνατό τρόπο.

Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη

Σήμερα Κυριακή στις 19:30, η κεντρική σκηνή του χωριού θα πλημμυρίσει από τις διαχρονικές μελωδίες του αξεπέραστου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Ο Μανώλης Μητσιάς, η Ρίτα Αντωνοπούλου και η Βιολέτα Ίκαρη ενώνουν τις φωνές τους και προσκαλούν το κοινό σε μια συναυλία γεμάτη συγκίνηση – με αγαπημένα τραγούδια που έχουν μεγαλώσει γενιές. Μια γιορτή μουσικής, πολιτισμού και συλλογικής μνήμης, ανοιχτή σε όλη την οικογένεια.

Street Artists & Αυτοσχεδιασμοί

Η γιορτή ξεκινάει από νωρίς, καθώς από το μεσημέρι – στις 12:00 – οι Street Artists του Χωριού αναλαμβάνουν δράση: μουσικοί, περφόρμερ και καλλιτέχνες δρόμου εμφανίζονται σε διάφορα σημεία του Πάρκου, δημιουργώντας μικρές «σκηνές» έκπληξη.. Αυτοσχεδιασμοί, μουσικές όλων των ειδών και απρόοπτες συναντήσεις μετατρέπουν τη βόλτα στο Πάρκο σε μια αυθεντική εμπειρία, με φόντο τα χριστουγεννιάτικα φώτα.

Πλούσιες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια

Στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως, οι επισκέπτες μπορούν, επίσης, να απολαύσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα για όλες τις ηλικίες. Μεταξύ άλλων:

• Το εντυπωσιακό παγοδρόμιο, όπου μικροί και μεγάλοι μπορούν να γλιστρήσουν στον πάγο και να ζήσουν στιγμές γέλιου και μαγείας.

• Το παραμυθένιο καρουσέλ, με φωτισμένα άλογα και ατμόσφαιρα νοσταλγικής χαράς.

• Το μαγικό «μονοπάτι» Protergia Magic Lights, με τον εντυπωσιακό φωτισμό που ζωντανεύει τον χώρο και προσφέρει μοναδικά φωτογραφικά στιγμιότυπα.

• Το Protergia Photo Corner για αναμνηστικές φωτογραφίες, αλλά και τη Silent Disco – μια ξεχωριστή χορευτική εμπειρία για όλες τις ηλικίες

Κλείσιμο
• Το Cosmote Telekom – Hub & Το Σπίτι του Άγιου Βασίλη, με ειδικές εκπαιδευτικές δράσεις και δραστηριότητες για τους μικρούς επισκέπτες.

• Τον Μαγικό Κόσμο του Νερού της ΕΥΔΑΠ στον Ροδώνα, με τον εντυπωσιακό καταρράκτη – μια εμπειρία που συνδυάζει διασκέδαση στο μονοπάτι με τα χιλιάδες λαμπιόνια και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

• Την interactive εμπειρία Snappi – AI Photobooth & Storm Experience, που υπόσχεται πρωτότυπες και «ψηφιακά μαγικές» στιγμές.

Και φυσικά, γευστικές γωνιές που μυρίζουν Χριστούγεννα σε κάθε βήμα.

Η διοργάνωση γίνεται από τη Περιφέρεια Αττικής. Μεγάλος χορηγός του Χριστουγεννιάτικου Χωριού είναι η Protergia και χορηγοί η Cosmote Telekom, η ΕΥΔΑΠ, το RELEASE ATHENS FESTIVAL και η Snappi. Το μουσικό κανάλι MAD είναι χορηγός επικοινωνίας και έχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια του μουσικού προγράμματος.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως θα είναι ανοικτό έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, με ελεύθερη είσοδο για όλους, από τις 16:30 έως τις 22:00 τις καθημερινές και από τις 10:00 έως τις 22:00 τα Σαββατοκύριακα.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το αναλυτικό μουσικό πρόγραμμα των επόμενων εβδομάδων είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Χωριού: xmasvillageattica.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Η δεύτερη ανάγνωση της «Ιθάκης»: Το περιστέρι και ο Ιερώνυμος, ο διχασμός ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ και η Μπέττυ

Τέσσερις νεκροί και 14 τραυματίες από πυροβολισμούς σε παιδικό πάρτι γενεθλίων στην Καλιφόρνια

Θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα: ΙΧ εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε πεζούς - 1 νεκρός





7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης