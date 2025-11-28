Άνοιξε το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως με παγοδρόμιο και καρουζέλ - Αλλαγή χρονιάς με την Ελένη Φουρέιρα
Άνοιξε το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως με παγοδρόμιο και καρουζέλ - Αλλαγή χρονιάς με την Ελένη Φουρέιρα

Το πρόγραμμα μέχρι τις 7 Ιανουαρίου - Συγκινήθηκε ο Νίκος Χαρδαλιάς στην έναρξη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Άνοιξε το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως με παγοδρόμιο και καρουζέλ - Αλλαγή χρονιάς με την Ελένη Φουρέιρα
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Τις πύλες του άνοιξε και επίσημα απόψε το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως, με τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά να δίνει το σύνθημα για την έναρξη της εορταστικής περιόδου με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Ο χώρος έχει μετατραπεί σε ένα λαμπερό σκηνικό που θα φιλοξενεί καθημερινά εκδηλώσεις, συναυλίες και δράσεις για μικρούς και μεγάλους, με ελεύθερη είσοδο για όλους τους πολίτες.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 7 Ιανουαρίου 2026, λειτουργώντας καθημερινά από τις 16:30 έως τις 22:00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00 το πρωί.


Αλλαγή χρονιάς με την Ελένη Φουρέιρα 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Την αρχή έκαναν απόψε ο Θοδωρής Φέρρης και ο Onemanshow, ενώ η αλλαγή του χρόνου θα πραγματοποιηθεί με ένα μεγάλο πάρτι με την Ελένη Φουρέιρα, τον Zaf και τον DJ Bobito.

Κατά τη διάρκεια των εορτών, στη σκηνή του χωριού θα ανέβουν καλλιτέχνες όπως οι Γιάννης Κότσιρας, Νίκος Πορτοκάλογλου, Ρένα Μόρφη, Μελίνα Ασλανίδου, Πάνος Μουζουράκης, Locomondo και Gadjo Dilo, ενώ έχουν προγραμματιστεί ειδικά αφιερώματα σε σπουδαίους δημιουργούς (Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Σπανός, Απόστολος Καλδάρας, Μάριος Τόκας, Μίμης Πλέσσας).


Παράλληλα, στον χώρο λειτουργεί υπερσύγχρονο παγοδρόμιο, καρουζέλ και 40 ξύλινα σπιτάκια με χειροποίητες δημιουργίες και γευστικές προτάσεις.


«Γιορτές για όλους με ελεύθερη πρόσβαση»

Στη δήλωσή του κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε τον ανοιχτό χαρακτήρα των εκδηλώσεων και τη διάρκεια της γιορτής.

«Σήμερα κάνουμε το έναυσμα, μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου, κάθε μέρα, με ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών, με πολλές όμορφες γιορτές, καθημερινές, με συναυλίες, με πολλά happenings για τα παιδιά, για όλες τις ηλικίες» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Περιφερειάρχης εστίασε ιδιαίτερα στο κοινωνικό μήνυμα των ημερών και την ανάγκη για αλληλεγγύη: «Οι γιορτές φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Εμείς θέλουμε τον κόσμο, μέσα από τη δύσκολη καθημερινότητά του, να βγει από τις γειτονιές, να συναντηθούμε, να βρεθούμε όλοι εδώ. Σε κάθε περίπτωση, μέσα σε αυτό το κλίμα το γιορτινό, να δούμε τον συνάνθρωπό μας, να δούμε τους διπλανούς μας, να εκπέμψουμε αλληλεγγύη και να γιορτάσουμε όλοι μαζί, με τη σκέψη μας σε όλους αυτούς που είναι δίπλα μας και έχουν την ανάγκη μας, αλλά και σε όλους εκείνους που μπορεί να μην είναι σήμερα ανάμεσά μας και μπορεί να μας λείπουν».

Μιλώντας από την εξέδρα ο κ. Χαρδαλιάς -που προ ημερών κήδεψε τον πατέρα του Γιώργο Χαρδαλιά- «λύγισε» όταν είπε: «Ας υποδεχθούμε αυτές τις γιορτές με ένα μοναδικό αίσθημα αλληλεγγύης, ας βγούμε στις γειτονιές μας, ας συναντηθούμε με ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη την αγκαλιά μας, τη ζεστασιά μας, τον καλό μας λόγο και την οποιαδήποτε δική μας βοήθεια. Ας υποδεχθούμε τις γιορτές με τη σκέψη σε όλους αυτούς που αγαπάμε, είτε είναι κοντά μας είτε λείπουν μακριά μας».


Κλείνοντας, ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε πως «το κλίμα των Χριστουγέννων μας φέρνει όλους ακόμα πιο κοντά», ευχόμενος «χρόνια πολλά και καλή αρχή σε όλους».

Δείτε φωτογραφίες:

Άνοιξε το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως με παγοδρόμιο και καρουζέλ - Αλλαγή χρονιάς με την Ελένη Φουρέιρα
Άνοιξε το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως με παγοδρόμιο και καρουζέλ - Αλλαγή χρονιάς με την Ελένη Φουρέιρα
Άνοιξε το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως με παγοδρόμιο και καρουζέλ - Αλλαγή χρονιάς με την Ελένη Φουρέιρα
Άνοιξε το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως με παγοδρόμιο και καρουζέλ - Αλλαγή χρονιάς με την Ελένη Φουρέιρα

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
