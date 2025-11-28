Άνοιξε το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως με παγοδρόμιο και καρουζέλ - Αλλαγή χρονιάς με την Ελένη Φουρέιρα

σήμερα

Μιλώντας από την εξέδρα ο κ. Χαρδαλιάς -που προ ημερών κήδεψε τον πατέρα του Γιώργο Χαρδαλιά- «λύγισε» όταν είπε: «Ας υποδεχθούμε αυτές τις γιορτές με ένα μοναδικό αίσθημα αλληλεγγύης, ας βγούμε στις γειτονιές μας, ας συναντηθούμε με ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη την αγκαλιά μας, τη ζεστασιά μας, τον καλό μας λόγο και την οποιαδήποτε δική μας βοήθεια. Ας υποδεχθούμε τις γιορτές με τη σκέψη σε όλους αυτούς που αγαπάμε, είτε είναι κοντά μας είτε λείπουν μακριά μας».Κλείνοντας, ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε πως «το κλίμα των Χριστουγέννων μας φέρνει όλους ακόμα πιο κοντά», ευχόμενος «χρόνια πολλά και καλή αρχή σε όλους».