Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε Σπάτα, Παιανία και Πικέρμι
Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε Σπάτα, Παιανία και Πικέρμι
Το πρόβλημα κατά την αρχική εκτίμηση επρόκειτο να αποκατασταθεί περίπου στις 11 το βράδυ
Στο σκοτάδι βυθίστηκαν για περίπου μία ώρα οι περιοχές των Σπάτων, της Παιανίας και του Πικερμίου, το βράδυ της Παρασκευής
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η βλάβη που προκάλεσε τη διακοπή στην ηλεκτροδότηση οφείλεται στην κακοκαιρία. Νωρίτερα σήμερα το πρωί, βλάβη στην ηλεκτροδότηση είχε ως αποτέλεσμα να μη λειτουργήσουν σχολικές μονάδες στα Σπάτα.
Ο ΔΕΔΔΗΕ εκτίμησε ότι η αποκατάσταση θα γινόταν έως τις 11 το βράδυ, αλλά το πρόβλημα αποκαταστάθηκε νωρίτερα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η βλάβη που προκάλεσε τη διακοπή στην ηλεκτροδότηση οφείλεται στην κακοκαιρία. Νωρίτερα σήμερα το πρωί, βλάβη στην ηλεκτροδότηση είχε ως αποτέλεσμα να μη λειτουργήσουν σχολικές μονάδες στα Σπάτα.
Ο ΔΕΔΔΗΕ εκτίμησε ότι η αποκατάσταση θα γινόταν έως τις 11 το βράδυ, αλλά το πρόβλημα αποκαταστάθηκε νωρίτερα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα