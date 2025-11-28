Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε Σπάτα, Παιανία και Πικέρμι

Στο σκοτάδι βυθίστηκαν για περίπου μία ώρα οι περιοχές των Σπάτων, της Παιανίας και του Πικερμίου, το βράδυ της ΠαρασκευήςΣύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η βλάβη που προκάλεσε τη διακοπή στην ηλεκτροδότηση οφείλεται στην κακοκαιρία. Νωρίτερα σήμερα το πρωί, βλάβη στην ηλεκτροδότηση είχε ως αποτέλεσμα να μη λειτουργήσουν σχολικές μονάδες στα Σπάτα.Ο ΔΕΔΔΗΕ εκτίμησε ότι η αποκατάσταση θα γινόταν έως τις 11 το βράδυ, αλλά το πρόβλημα αποκαταστάθηκε νωρίτερα.