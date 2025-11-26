Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν πατέρας και γιος με καλάσνινοφ, βαλλίστρα και σπρέι πιπεριού

Η δικογραφία αφορά και τον άλλο γιο, ηλικίας 47 ετών, που είναι ήδη έγκλειστος στη φυλακή για ναρκωτικά