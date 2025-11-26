Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν πατέρας και γιος με καλάσνινοφ, βαλλίστρα και σπρέι πιπεριού
Η δικογραφία αφορά και τον άλλο γιο, ηλικίας 47 ετών, που είναι ήδη έγκλειστος στη φυλακή για ναρκωτικά

Σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθησαν την Τρίτη (25/11) το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, 2 άνδρες - πατέρας και γιος, 77 και 44 ετών - για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Η δικογραφία αφορά και τον άλλο γιο, ηλικίας 47 ετών που είναι στη φυλακή για υπόθεση ναρκωτικών. 

Ειδικότερα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο ένας εκ των 2 ανδρών και από αποθήκη δίπλα από το σπίτι  που χρησιμοποιούσαν στην ανατολική Θεσσαλονίκη κατασχέθηκαν:

- ένα πολεμικό τυφέκιο, τύπου καλάσνικοφ, με 2 γεμιστήρες και 80 πολεμικά φυσίγγια,
- μία βαλλίστρα με 5 βέλη,
- ένα σπρέι πιπεριού,
- ένας σταθερός πομποδέκτης και
- 3 φορητοί πομποδέκτες με 3 ζεύγη ακουστικών.

Στη συνέχεια, εντοπίστηκε και ο δεύτερος άνδρας και από την κατοχή του και από την οικία του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, κατασχέθηκαν 1 συσκευασία με ηρωίνη, βάρους 1,1 γραμμαρίων και 9 σπόροι κάνναβης. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

