Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται οι δύο οδηγοί του θανατηφόρου τροχαίου στο Παγκράτι
ΕΛΛΑΔΑ
Παγκράτι Τροχαίο

Οι δύο οδηγοί αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα – Πώς συνέβη το δυστύχημα, με μία 75χρονη να παρασύρεται και να χάνει τη ζωή της

Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
7 ΣΧΟΛΙΑ
Οι δύο οδηγοί που ενεπλάκησαν στο θανατηφόρο τροχαίο της Παρασκευής στο Παγκράτι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οι δύο οδηγοί, ηλικίας 84 και 57 ετών, συνελήφθησαν μετά τη σύγκρουση των οχημάτων τους στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου, γεγονός που είχε ως συνέπεια την εκτροπή ενός εκ των ΙΧ και την παράσυρση της 75χρονης πεζής. Οι αστυνομικοί έλαβαν δείγματα αίματος από τους οδηγούς για ανίχνευση αλκοοόλ και ουσιών και έπειτα από προφορική εντολή του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κ. Μπουγιούκου αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο 84χρονος οδηγός δεν έδωσε προτεραιότητα στο όχημα που οδηγούσε ο 57χρονος, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση και την εκτροπή του ενός αυτοκινήτου.

Μαζί με τη 75χρονη βρισκόταν η 32χρονη κόρη της, άτομο με αναπηρία, η οποία δεν τραυματίστηκε. Μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου, όπου κατά την έρευνα των αρχών διαπιστώθηκε ότι δεν έχει άλλους συγγενείς.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο του δυστυχήματος

Ατύχημα Παγκράτι



pagkrati__6_
xrwma-pagkrati_2
pagkrati__7_
pagkrati__5_
pagkrati__4_
pagkrati__3_
pagkrati__2_
pagkrati__1_

7 ΣΧΟΛΙΑ

