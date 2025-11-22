Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται οι δύο οδηγοί του θανατηφόρου τροχαίου στο Παγκράτι

Οι δύο οδηγοί, ηλικίας 84 και 57 ετών, συνελήφθησαν μετά τη σύγκρουση των οχημάτων τους στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου, γεγονός που είχε ως συνέπεια την εκτροπή ενός εκ των ΙΧ και την παράσυρση της 75χρονης πεζής. Οι αστυνομικοί έλαβαν δείγματα αίματος από τους οδηγούς για ανίχνευση αλκοοόλ και ουσιών και έπειτα από

Οι δύο οδηγοί που ενεπλάκησαννθρωποκτονία από αμέλεια.προφορική εντολή του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κ. Μπουγιούκου αφέθηκαν ελεύθεροι.Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο 84χρονος οδηγός δεν έδωσε προτεραιότητα στο όχημα που οδηγούσε ο 57χρονος, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση και την εκτροπή του ενός αυτοκινήτου.Μαζί με τη 75χρονη βρισκόταν η 32χρονη κόρη της, άτομο με αναπηρία, η οποία δεν τραυματίστηκε. Μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου, όπου κατά την έρευνα των αρχών διαπιστώθηκε ότι δεν έχει άλλους συγγενείς.

