Απόπειρα απαγωγής πρώην υπουργού της Ουκρανίας στην Κύπρο
Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, τον κατονομάζουν ως τον Βολοντίμιρ Ντεμτσίσιν, σημειώνοντας ότι το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας τον έχει καταχωρίσει σε διεθνή λίστα καταζητουμένων από το 2022
Η υπόθεση της απόπειρας απαγωγής 51χρονου Ουκρανού στην περιοχή Ορόκλινης στη Λάρνακα της Κύπρου, που αρχικά αντιμετωπίστηκε ως ένα «καθαρό» αστυνομικό περιστατικό, αποκτά πλέον σαφώς πιο περίπλοκη διάσταση, καθώς ουκρανικά ΜΜΕ τον εμφανίζουν ως πρώην υπουργό Ενέργειας της χώρας, ο οποίος βρίσκεται σε διεθνή λίστα καταζητουμένων από το 2022.
Σύμφωνα με πληροφορίες από ουκρανικές πηγές, ο 51χρονος ταυτίζεται με τον Βολοντίμιρ Ντεμτσίσιν, πρώην υπουργό Ενέργειας και Βιομηχανίας στην κυβέρνηση Γιατσενιούκ (2014–2016), εις βάρος του οποίου διερευνάται η λεγόμενη «υπόθεση άνθρακα» για προμήθειες από τα κατεχόμενα εδάφη του Ντονμπάς την περίοδο 2014–2015.
Η κυπριακή αστυνομία, τουλάχιστον επισήμως, δεν επιβεβαιώνει ότι ο άνδρας που κατήγγειλε την απόπειρα απαγωγής είναι πρώην κρατικός αξιωματούχος της Ουκρανίας, παρότι η ιδιότητά του ως πρώην υπουργού διέρρευσε. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων το πρακτορείο UNN, η ιστοσελίδα Mezha και η πλατφόρμα «Babel», τον κατονομάζουν ως τον Βολοντίμιρ Ντεμτσίσιν, σημειώνοντας ότι το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας τον έχει καταχωρίσει σε διεθνή λίστα καταζητουμένων από το 2022, σε σύνδεση με υπόθεση παράνομης προμήθειας άνθρακα από εδάφη που τελούσαν υπό τον έλεγχο φιλορωσικών αυτονομιστικών δυνάμεων στο Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ.
Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ο Ντεμτσίσιν εμπλέκεται στην ευρύτερη ποινική διερεύνηση για το λεγόμενο «coal case», στο οποίο συγκατηγορούνται, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο και ο φιλορώσος πρώην βουλευτής Βίκτορ Μεντβεντσούκ, με τις ουκρανικές αρχές να κάνουν λόγο για χρηματοδότηση «τρομοκρατικών οργανώσεων» στις αυτοανακηρυχθείσες λεγόμενες «Λαϊκές Δημοκρατίες» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ. Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αρνούνται την κατηγορία και την χαρακτηρίζουν πολιτικά υποκινούμενη.
Το περιστατικό στην Ορόκλινη σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης. Ο 51χρονος βρισκόταν στην κατοικία του με τη 36χρονη σύντροφό του και τον 72χρονο πατέρα της, όταν αντιλήφθηκαν σε μικρή απόσταση ένα σταθμευμένο εμπορικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν τρία άγνωστα άτομα.
Ο ίδιος και ο 72χρονος πλησίασαν για να διαπιστώσουν τι συμβαίνει. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι τρεις άγνωστοι, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους με χειρουργικές μάσκες, τους επιτέθηκαν και προσπάθησαν να τους σύρουν βίαια μέσα στο εμπορικό όχημα.
Οι δύο άνδρες αντιστάθηκαν και, μετά από συμπλοκή, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή πεζοί, εγκαταλείποντας το όχημα στο σημείο. Ο 51χρονος και ο 72χρονος τραυματίστηκαν ελαφριά. Κατά την έρευνα στο βαν, εντοπίστηκαν πλαστές πινακίδες, ένα πιστόλι με κενή γεμιστήρα, μια περούκα και άλλα τεκμήρια, τα οποία αξιολογούνται από τη Κυπριακή Αστυνομία.
Για την υπόθεση η Κυπριακή Αστυνομία καταζητεί τον 42χρονο Άθω Κοτσώνη και τον 44χρονο Ρώσο υπήκοο Dmitry Abramov. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδεχομένως να έχουν ήδη διαφύγει στο εξωτερικό ή στα κατεχόμενα.
Σε βάρος τους διερευνώνται αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα απαγωγής, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και κλοπή. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε οικονομικές διαφορές και όχι σε σύνδεση με το ποινικό παρελθόν του 51χρονου στην Ουκρανία. Ο 51χρονος φέρεται να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Κύπρο στον τομέα της ανάπτυξης γης, χωρίς να είναι σαφές πόσο καιρό διαμένει στη Μεγαλόνησο.
Στο παρελθόν η Ουκρανία είχε ζητήσει την έκδοση του 51χρονου από τις κυπριακές Αρχές, αλλά ο Κύπριος Γενικός Εισαγγελέας όταν κλήθηκε να γνωμοδοτήσει κατά πόσο μπορούσε να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης με βάση τη νομοθεσία που κυρώνει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση έκδοσης φυγόδικων, έκρινε ότι στην προκειμένη περίπτωση εφαρμόζεται εξαίρεση που προβλέπει ο σχετικός νόμος, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η σύλληψη και η έκδοση του συγκεκριμένου προσώπου.
Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για τους ακριβείς λόγους που οδήγησαν σε αυτή τη γνωμάτευση, ούτε διευκρινίστηκε αν η εξαίρεση συνδέεται με τον ενδεχομένως πολιτικό χαρακτήρα της υπόθεσης ή με άλλες παραμέτρους.
Ο Ντεμτσίσιν, σύμφωνα με τα ουκρανικά δημοσιεύματα, υπήρξε τραπεζίτης και τεχνοκράτης που ανέλαβε το κρίσιμο υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της Ουκρανίας, αμέσως μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και την de facto ρωσική κατοχή μεγάλου μέρους του Ντονμπάς.
Η κυπριακή αστυνομία, τουλάχιστον επισήμως, δεν επιβεβαιώνει ότι ο άνδρας που κατήγγειλε την απόπειρα απαγωγής είναι πρώην κρατικός αξιωματούχος της Ουκρανίας, παρότι η ιδιότητά του ως πρώην υπουργού διέρρευσε. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων το πρακτορείο UNN, η ιστοσελίδα Mezha και η πλατφόρμα «Babel», τον κατονομάζουν ως τον Βολοντίμιρ Ντεμτσίσιν, σημειώνοντας ότι το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας τον έχει καταχωρίσει σε διεθνή λίστα καταζητουμένων από το 2022, σε σύνδεση με υπόθεση παράνομης προμήθειας άνθρακα από εδάφη που τελούσαν υπό τον έλεγχο φιλορωσικών αυτονομιστικών δυνάμεων στο Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ.
Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ο Ντεμτσίσιν εμπλέκεται στην ευρύτερη ποινική διερεύνηση για το λεγόμενο «coal case», στο οποίο συγκατηγορούνται, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο και ο φιλορώσος πρώην βουλευτής Βίκτορ Μεντβεντσούκ, με τις ουκρανικές αρχές να κάνουν λόγο για χρηματοδότηση «τρομοκρατικών οργανώσεων» στις αυτοανακηρυχθείσες λεγόμενες «Λαϊκές Δημοκρατίες» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ. Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αρνούνται την κατηγορία και την χαρακτηρίζουν πολιτικά υποκινούμενη.
Το περιστατικό στην Ορόκλινη σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης. Ο 51χρονος βρισκόταν στην κατοικία του με τη 36χρονη σύντροφό του και τον 72χρονο πατέρα της, όταν αντιλήφθηκαν σε μικρή απόσταση ένα σταθμευμένο εμπορικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν τρία άγνωστα άτομα.
Ο ίδιος και ο 72χρονος πλησίασαν για να διαπιστώσουν τι συμβαίνει. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι τρεις άγνωστοι, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους με χειρουργικές μάσκες, τους επιτέθηκαν και προσπάθησαν να τους σύρουν βίαια μέσα στο εμπορικό όχημα.
Οι δύο άνδρες αντιστάθηκαν και, μετά από συμπλοκή, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή πεζοί, εγκαταλείποντας το όχημα στο σημείο. Ο 51χρονος και ο 72χρονος τραυματίστηκαν ελαφριά. Κατά την έρευνα στο βαν, εντοπίστηκαν πλαστές πινακίδες, ένα πιστόλι με κενή γεμιστήρα, μια περούκα και άλλα τεκμήρια, τα οποία αξιολογούνται από τη Κυπριακή Αστυνομία.
Για την υπόθεση η Κυπριακή Αστυνομία καταζητεί τον 42χρονο Άθω Κοτσώνη και τον 44χρονο Ρώσο υπήκοο Dmitry Abramov. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδεχομένως να έχουν ήδη διαφύγει στο εξωτερικό ή στα κατεχόμενα.
Σε βάρος τους διερευνώνται αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα απαγωγής, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και κλοπή. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε οικονομικές διαφορές και όχι σε σύνδεση με το ποινικό παρελθόν του 51χρονου στην Ουκρανία. Ο 51χρονος φέρεται να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Κύπρο στον τομέα της ανάπτυξης γης, χωρίς να είναι σαφές πόσο καιρό διαμένει στη Μεγαλόνησο.
Στο παρελθόν η Ουκρανία είχε ζητήσει την έκδοση του 51χρονου από τις κυπριακές Αρχές, αλλά ο Κύπριος Γενικός Εισαγγελέας όταν κλήθηκε να γνωμοδοτήσει κατά πόσο μπορούσε να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης με βάση τη νομοθεσία που κυρώνει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση έκδοσης φυγόδικων, έκρινε ότι στην προκειμένη περίπτωση εφαρμόζεται εξαίρεση που προβλέπει ο σχετικός νόμος, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η σύλληψη και η έκδοση του συγκεκριμένου προσώπου.
Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για τους ακριβείς λόγους που οδήγησαν σε αυτή τη γνωμάτευση, ούτε διευκρινίστηκε αν η εξαίρεση συνδέεται με τον ενδεχομένως πολιτικό χαρακτήρα της υπόθεσης ή με άλλες παραμέτρους.
Ο Ντεμτσίσιν, σύμφωνα με τα ουκρανικά δημοσιεύματα, υπήρξε τραπεζίτης και τεχνοκράτης που ανέλαβε το κρίσιμο υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της Ουκρανίας, αμέσως μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και την de facto ρωσική κατοχή μεγάλου μέρους του Ντονμπάς.
Η «υπόθεση άνθρακα» επικεντρώνεται στην αγορά καυσίμου από ορυχεία σε περιοχές που τελούσαν υπό τον έλεγχο ρωσόφιλων αυτονομιστών, με την ουκρανική πλευρά να υποστηρίζει ότι οι συναλλαγές εκείνης της περιόδου συνιστούσαν, ουσιαστικά, οικονομική ενίσχυση των ένοπλων σχηματισμών που πολεμούσαν εναντίον του ουκρανικού κράτους.
Στα σχετικά κατηγορητήρια γίνεται λόγος για «συνδρομή σε τρομοκρατικές οργανώσεις», με βάση διατάξεις του ουκρανικού Ποινικού Κώδικα. Παράλληλα, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία έχουν επισημάνει κατά καιρούς ότι στην ίδια υπόθεση συνυπάρχουν στοιχεία πολιτικής αντιπαράθεσης και εσωτερικής σύγκρουσης για τον έλεγχο του ενεργειακού τομέα, γεγονός που καθιστά νομικά και πολιτικά πιο ευαίσθητη τη στάση τρίτων χωρών, όπως η Κύπρος, όταν καλούνται να αποφασίσουν επί αιτημάτων έκδοσης.
