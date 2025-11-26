Απόπειρα απαγωγής πρώην υπουργού της Ουκρανίας στην Κύπρο

Η «υπόθεση άνθρακα» επικεντρώνεται στην αγορά καυσίμου από ορυχεία σε περιοχές που τελούσαν υπό τον έλεγχο ρωσόφιλων αυτονομιστών, με την ουκρανική πλευρά να υποστηρίζει ότι οι συναλλαγές εκείνης της περιόδου συνιστούσαν, ουσιαστικά, οικονομική ενίσχυση των ένοπλων σχηματισμών που πολεμούσαν εναντίον του ουκρανικού κράτους.Στα σχετικά κατηγορητήρια γίνεται λόγος για «συνδρομή σε τρομοκρατικές οργανώσεις», με βάση διατάξεις του ουκρανικού Ποινικού Κώδικα. Παράλληλα, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία έχουν επισημάνει κατά καιρούς ότι στην ίδια υπόθεση συνυπάρχουν στοιχεία πολιτικής αντιπαράθεσης και εσωτερικής σύγκρουσης για τον έλεγχο του ενεργειακού τομέα, γεγονός που καθιστά νομικά και πολιτικά πιο ευαίσθητη τη στάση τρίτων χωρών, όπως η Κύπρος, όταν καλούνται να αποφασίσουν επί αιτημάτων έκδοσης.